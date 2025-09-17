DASK TIR’ı Türkiye turunda

Deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası farkındalığını artırmak amacıyla yola çıkan DASK TIR'ı, 5. etap kapsamında Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da 9 şehri ziyaret edecek. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), afet dönemlerinde mobil ofis olarak kullanılan, afet dışı dönemlerde ise deprem bilincini artırmak amacıyla hayata geçirdiği 'DASK TIR'ı Yollarda' projesinin yeni etabını başlatıyor. Aralık 2023'te başlayan çalışma kapsamında ilk yılında 26 ilde 34 noktada vatandaşlarla buluşan DASK Tırı, 5. etapta Eskişehir'den başlayarak Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta, Konya ve Kayseri'de vatandaşlarla bir araya gelecek.

AMAÇ YÜZDE 100'E ULAŞMAK

DASK Genel Sekreteri Serpil Günal konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede "DASK TIR'ı ile vatandaşlarımızın yanında olmayı, deprem bilincini sahada doğrudan aktarmayı önemsiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında sigortalılık oranını artırmak için çalışıyor, yüzde 100 sigortalılık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Bu proje, yalnızca bir iletişim kampanyası değil, ülkemizin afetlere karşı finansal dayanıklılığını güçlendiren uzun soluklu bir yolculuktur" dedi.