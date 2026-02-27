DDKKM 100 milyon dolara geriledi, para arzı güçlü arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Parasal Gelişmeler Raporu, 2026 yılı ocak ayında para arzı ve kredi büyümesinde güçlü seyrin devam ettiğini ortaya koydu. Rapora göre, geniş para arzı M3, Aralık 2025'te yıllık yüzde 39 olan büyümenin ardından Ocak 2026'da yıllık yüzde 39,9 artış kaydetti. En dar para tanımı olan M1'in yıllık büyüme oranı ise aynı dönemde yüzde 59,2'den yüzde 68,7'ye yükseldi.
KREDİLERDE YILLIK ARTIŞ HIZI YATAY SEYRETTİ
Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızında sınırlı değişim gözlendi. Hanehalkına kullandırılan kredilerde yıllık artış oranı Aralık 2025'te yüzde 48,2 iken Ocak 2026'da yüzde 48,1 olarak gerçekleşti.
Finansal olmayan kuruluşlara verilen kredilerde ise yıllık artış yüzde 41,6'dan yüzde 41,5'e geriledi.
M3 BÜYÜMESİNE EN YÜKSEK KATKI VADELİ MEVDUATLARDAN
Geniş para arzı bileşenlerinin yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde, en yüksek katkının vadeli mevduatlardan geldiği görüldü.
Ocak 2026'da M3'teki yüzde 39,9'luk yıllık artışta, vadeli mevduatlar yüzde 20,8, vadesiz mevduatlar ise yüzde 14 katkı sağladı.
Aylık bazda yüzde 3,6'lık büyümede ise yüzde 3,2 ile vadesiz yabancı para mevduatlardaki artış öne çıktı. Repo işlemlerinden sağlanan fonlar da aylık büyümeye yüzde 1,3 katkı verdi.
AYLIK ARTIŞTA 981 MİLYAR LİRALIK YÜKSELİŞ
M3 para arzı, Ocak 2026'da bir önceki aya göre 981 milyar TL arttı. Bu artışın 873 milyar TL'lik bölümü vadesiz yabancı para mevduatlardan kaynaklandı.
KARŞILIK KALEMLERİNİN ETKİSİ
Diğer kalemler (net) ise yıllık büyümeye yüzde 4,1 oranında azalış yönünde etki yaptı.
diğer kalemler (net) aylık büyümeyi yüzde 0,4 oranında aşağı çekti.
DDKM 100 MİLYON DOLARA İNDİ
Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi, ocakta 100 milyon dolar azalarak 200 milyon dolardan 100 milyon dolara indi.