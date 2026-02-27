DDKKM 100 milyon dolara geriledi, para arzı güçlü arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Parasal Gelişmeler Raporu, 2026 yılı ocak ayında para arzı ve kredi büyümesinde güçlü seyrin devam ettiğini ortaya koydu. Rapora göre, geniş para arzı M3, Aralık 2025'te yıllık yüzde 39 olan büyümenin ardından Ocak 2026'da yıllık yüzde 39,9 artış kaydetti. En dar para tanımı olan M1'in yıllık büyüme oranı ise aynı dönemde yüzde 59,2'den yüzde 68,7'ye yükseldi.