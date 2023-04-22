Defne Devlet Hastanesi inşaatı tam gaz sürüyor

Ramazan Bayramının 1'inci günü hastane inşaatına gelen ve çalışmaları yerinde takip eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Burada bu devlete ne dualar yapılacak! Defne Devlet Hastanesi inşaatı aralıksız devam ediyor" dedi.