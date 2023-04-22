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Giriş Tarihi: 22.4.2023 15:36 Son Güncelleme: 22.4.2023 16:58

Defne Devlet Hastanesi inşaatı tam gaz sürüyor

Hatay’ın Defne ilçesinde temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Defne Devlet Hastanesi’nin inşaatı tam gaz sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Burada bu devlete ne dualar yapılacak! Defne Devlet Hastanesi inşaatı aralıksız devam ediyor” dedi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Defne Devlet Hastanesi inşaatı tam gaz sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Mart'ta Hatay'ın İskenderun ilçesinde Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde temelini attığı Defne Devlet Hastanesi inşaatı tam gaz sürüyor.

Ramazan Bayramının 1'inci günü hastane inşaatına gelen ve çalışmaları yerinde takip eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Burada bu devlete ne dualar yapılacak! Defne Devlet Hastanesi inşaatı aralıksız devam ediyor" dedi.

DEVLET TÜM GÜCÜYLE ÇALIŞIYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da devlet bütün gücüyle çalışıyor. Asrın felaketinin zarar verdiği binlerce yapı arasında bulunan hastaneler de yenileri yapılıyor.

Bölgenin sağlık altyapısının yeniden güçlenmesi için depremden kısa bir süre sonra Hatay'ın Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde yapımına başlanan Defne Devlet Hastanesi'nde inşaatındaki çalışmalar yüzlerce personel ve onlarca iş makinesiyle 24 saat aralıksız bir şekilde sürüyor.

KISA SÜRE İÇİNDE HİZMET

Hastanenin temel atımının üzerinden 1 ay kadar kısa bir zaman geçmesine rağmen Defne Devlet Hastanesi, zemin çalışmalarının ardından hızla yükseliyor.

80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanıma sahip olacak hastane300 yatak kapasiteli olarak planlandı. Hastane kısa bir süre sonra hizmete hazır hale geleceği öğrenildi.

BAKAN KOCA YERİNDE İNCELEDİ

Ramazan Bayramının 1'inci günü Hatay'a yaptığı ziyarette hastane inşaatına gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inşaatta incelemelerde bulundu.

Çalışmaları yerinde takip eden Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Burada bu devlete ne dualar yapılacak! Defne Devlet Hastanesi inşaatı aralıksız devam ediyor" dedi.

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Defne Devlet Hastanesi inşaatı tam gaz sürüyor
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