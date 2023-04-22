Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Mart'ta Hatay'ın İskenderun ilçesinde Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde temelini attığı Defne Devlet Hastanesi inşaatı tam gaz sürüyor.
Ramazan Bayramının 1'inci günü hastane inşaatına gelen ve çalışmaları yerinde takip eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Burada bu devlete ne dualar yapılacak! Defne Devlet Hastanesi inşaatı aralıksız devam ediyor" dedi.
Bölgenin sağlık altyapısının yeniden güçlenmesi için depremden kısa bir süre sonra Hatay'ın Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde yapımına başlanan Defne Devlet Hastanesi'nde inşaatındaki çalışmalar yüzlerce personel ve onlarca iş makinesiyle 24 saat aralıksız bir şekilde sürüyor.
KISA SÜRE İÇİNDE HİZMET
Hastanenin temel atımının üzerinden 1 ay kadar kısa bir zaman geçmesine rağmen Defne Devlet Hastanesi, zemin çalışmalarının ardından hızla yükseliyor.
80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanıma sahip olacak hastane300 yatak kapasiteli olarak planlandı. Hastane kısa bir süre sonra hizmete hazır hale geleceği öğrenildi.
BAKAN KOCA YERİNDE İNCELEDİ
Ramazan Bayramının 1'inci günü Hatay'a yaptığı ziyarette hastane inşaatına gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inşaatta incelemelerde bulundu.
Çalışmaları yerinde takip eden Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Burada bu devlete ne dualar yapılacak! Defne Devlet Hastanesi inşaatı aralıksız devam ediyor" dedi.