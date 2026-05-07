Demir cevheri fiyatları yükselişini sürdürüyor: Çin talebi piyasayı destekliyor

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda en çok işlem gören Eylül vadeli demir cevheri kontratı yüzde 0,62 yükselerek ton başına 817 yuana çıktı. Öte yandan Singapur Borsası'nda işlem gören Haziran vadeli kontrat, enerji maliyetlerindeki gevşemenin etkisiyle yüzde 0,12 düşüşle 110,9 dolara gerilese de artış trendini üst üste yedinci gününde sürdürdü.
Şanghay Metaller Piyasası değerlendirmelerine göre, sıcak metal üretiminin nisan ayında zirve yapması bekleniyor. Bu durum demir cevheri talebini canlı tutarken, yükselen fiyatların işlem hacimlerini sınırladığı ifade ediliyor. Raporda ayrıca, düzenli stok erimesiyle birlikte fiyatlardaki yukarı yönlü baskının zayıflamasının piyasa momentumunu desteklediği vurgulandı.
Diğer yandan Dalian'da işlem gören çelik üretim girdileri, enerji piyasalarındaki genel gevşemeye paralel olarak geriledi. Kok kömürü yüzde 0,5, kok ise yüzde 0,4 oranında düşüş gösterdi.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise çelik ürünlerinde karışık bir görünüm hakim oldu. İnşaat demiri yüzde 0,83 ve sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,55 değer kazanırken, filmaşin fiyatları sabit kaldı. Paslanmaz çelik ise yüzde 0,48 geriledi.