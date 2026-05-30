Demir cevheri fiyatlarında kritik hafta: Çin talebi ve hurda çelik etkisi yakından izleniyor

DEMİR CEVHERİNDE 105 DOLAR DESTEĞİ KORUNUYOR

Uluslararası finans kuruluşları ve büyük madencilik şirketlerinin maliyet analizlerine göre, demir cevherinde ton başına 105 dolar seviyesi güçlü bir destek noktası olmayı sürdürüyor. Fiyatların bu seviyenin üzerinde kalması, çelik üreticilerinin üretim planlarını sürdürmeleri açısından kritik önem taşıyor.

Gelişmekte olan ülkelerde devam eden altyapı yatırımları ve liman stoklarında haziran ayıyla birlikte beklenen azalma, fiyatların sert düşüşler yaşamasını engelleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Buna karşılık Çin tarafından açıklanabilecek yeni teşvik paketlerinin fiziksel talebi artırması halinde, mayıs ayında görülen 114,7 dolar seviyesi piyasanın önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviye, hem üreticiler hem de küresel yatırım fonları tarafından yakından takip edilen kritik eşik konumunda bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör