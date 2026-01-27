Demir fiyatları Çin talebiyle geriledi

Çin'de çelik üretiminde kullanılan demir cevherine yönelik talebin zayıflayacağına dair kaygılar, Dalian'da işlem gören demir cevheri vadeli fiyatlarının ikinci gün üst üste gerilemesine yol açtı. Bu baskıda, ülkedeki çelik tesislerinde başlayan bakım duruşları ile çelik ihracatına ilişkin olumsuz beklentiler etkili oldu.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) en yüksek işlem hacmine sahip demir cevheri kontratı, günü yüzde 0,51 düşüşle ton başına 788 yuan (113,26 dolar) seviyesinde tamamladı.

Öte yandan Singapur Borsası'nda işlem gören Ocak vadeli gösterge demir cevheri kontratı ise yüzde 0,26 artarak ton başına 103,8 dolara yükseldi.

FİYATLARDAKİ GERİLEMENİN NEDENLERİ

Uzmanlara göre, Şubat ayında kutlanacak Ay Yeni Yılı öncesinde daha fazla çelik fabrikasının bakım faaliyetlerine yönelmesi, demir cevheri başta olmak üzere hammadde talebini azaltıyor. Kış mevsiminde kuzey bölgelerde etkili olan soğuk hava koşulları, açık alanlardaki inşaat çalışmalarını yavaşlattığı için talep zaten mevsimsel olarak zayıf seyrediyor. Buna ek olarak, bu yıl için öngörülen düşük çelik ihracatı ve arz fazlası beklentileri de alım iştahını törpülüyor. Limanlardaki artan stok seviyeleri de fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.

Buna karşın, Ay Yeni Yılı öncesinde yeni bir stok yenileme sürecinin başlayabileceği ve çelik üreticilerinin hâlâ sınırlı da olsa kârlılık sağlayabileceği düşüncesi, fiyatlardaki düşüşün daha sert olmasını engelledi.

Diğer çelik hammaddelerinde de kayıplar görüldü. Koklaşabilir kömür yüzde 3, kok ise yüzde 2,77 oranında değer kaybetti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören çelik ürünleri de geriledi; inşaat demiri yüzde 0,79, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,6, filmaşin yüzde 1,6 ve paslanmaz çelik yüzde 1,26 düşüş kaydetti.