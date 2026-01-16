Demir fiyatları Çin’de zayıf talep nedeniyle geriledi

Demir cevheri vadeli işlemleri haftayı sınırlı kayıplarla kapatırken, dünyanın en büyük tüketicisi konumundaki Çin'de artan fiyatlar ve zayıflayan kâr marjları talep iştahını törpüledi. Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda en yüksek işlem hacmine sahip Mayıs vadeli demir cevheri kontratı, gündüz seansını yüzde 0,49 düşüşle ton başına 812 yuan (yaklaşık 116,55 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'nda işlem gören gösterge Şubat vadeli kontrat ise TSİ 08.00 itibarıyla yüzde 0,57 gerileyerek ton başına 106,3 dolara indi. Haftalık bazda bakıldığında, Singapur'daki kontratta yüzde 1,8'lik düşüş görülürken, Dalian kontratındaki haftalık kayıp yüzde 0,3 ile daha sınırlı kaldı.

Piyasa verileri, arz fazlasının güçlendiğine işaret ediyor. Mysteel'in 15 Ocak tarihli verilerine göre, Çin'in başlıca limanlarındaki ithal demir cevheri stokları sekiz haftadır artış göstererek 165,6 milyon tonla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Buna karşılık çelik üreticilerinin stokları haftalık yüzde 2,1 azalırken, limanlardaki demir cevheri işlem hacmi yüzde 20,3 gibi dikkat çekici bir oranda geriledi. Yüksek fiyat seviyeleri ve zayıf kârlılık, fabrikaların yeni alımlarda temkinli davranmasına yol açıyor.

Diğer hammaddelere bakıldığında, Dalian'da koklaşabilir kömür ve kok fiyatları sırasıyla yüzde 1,47 ve yüzde 1,52 düşüş kaydetti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise inşaat çeliği ürünlerinin büyük bölümünde yükselişler izlendi.

Uzmanlar, orta vadede Çin'de iç çelik talebinin zayıflamasının demir cevheri fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğini öngörüyor.