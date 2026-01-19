Demir fiyatları son 2 haftanın en düşük seviyesinde!

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda en fazla işlem gören mayıs vadeli demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 2,82'lik kayıpla 792 yuan (113,73 dolar) seviyesinden kapattı. Böylece fiyatlar 6 Ocak'tan bu yana en düşük düzeyine indi. Singapur Borsası'nda şubat vadeli referans kontrat ise yüzde 1,64 düşerek ton başına 104,6 dolara geriledi ve 2 Ocak'tan bu yana en zayıf seviyesini gördü.

Açıklanan resmi veriler, Çin'de yeni konut fiyatlarının aralık ayında da gerilemeye devam ettiğini ortaya koydu. Gayrimenkul yatırımları ile satılan konut alanındaki düşüş, çelik ve demir cevheri talebine ilişkin endişeleri güçlendirdi. Piyasa üzerinde ayrıca, ham çelik üretimindeki azalma ve arzın artabileceğine yönelik sinyaller de baskı yarattı.

Çin'in ham çelik üretimi 2025 yılında 1 milyar tonun altına düşerek son yedi yılın en düşük seviyesine indi. Uzun süredir devam eden emlak sektörü durgunluğu iç talebi sınırlarken, çelik ihracatı tarihi zirvelere ulaştı. Öte yandan Çin, Gine'deki Simandou madeninden ilk demir cevheri sevkiyatını teslim aldı. Pekin yönetimi, ithalatın yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan Brezilya ve Avustralya kaynaklı sevkiyatlara olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

Dalian piyasasında kok kömürü fiyatları yüzde 0,89, kok fiyatları ise yüzde 0,92 oranında geriledi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 1,1, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,81 ve filmaşin yüzde 0,06 düşüş kaydederken, paslanmaz çelik fiyatları yüzde 0,03 artış gösterdi.