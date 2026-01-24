Demir yolu ağına Türk mühendisleri imzası! 800 km’lik hattın yarısı yerli ve milli sistemle donatıldı

ULUSAL SİSTEM BAŞARIYLA UYGULANIYOR

Yazılı açıklama yapan Uraloğlu, TCDD ile TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi'nin başarıyla uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Türkiye'nin 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı ve hızlı, 11 bin 668 kilometresi konvansiyonel olmak üzere toplam 13 bin 919 kilometrelik demir yolu ağına sahip olduğunu hatırlatan Uraloğlu, yerli ve milli demir yolu sanayisinin gelişimi için Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Uraloğlu, "Bugün sinyalizasyon projelerimizin neredeyse tamamında Türk mühendislerin emeği var. Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi, demir ağlarımızda hızla yaygınlaşıyor" ifadelerini kullandı.