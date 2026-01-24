Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Demir yolu ağına Türk mühendisleri imzası! 800 km'lik hattın yarısı yerli ve milli sistemle donatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'yi saran demir yolu ağı için yerli sinyalizasyon çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. 800 kilometrelik hattın 409 kilometresinde yerli ve milli sistemlerin kullanıldığını açıklayan Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışını yapacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yollarında emniyet, kapasite, hız ve verimliliği artırmaya yönelik sinyalizasyon çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini bildirdi.

ULUSAL SİSTEM BAŞARIYLA UYGULANIYOR

Yazılı açıklama yapan Uraloğlu, TCDD ile TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi'nin başarıyla uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Türkiye'nin 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı ve hızlı, 11 bin 668 kilometresi konvansiyonel olmak üzere toplam 13 bin 919 kilometrelik demir yolu ağına sahip olduğunu hatırlatan Uraloğlu, yerli ve milli demir yolu sanayisinin gelişimi için Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Uraloğlu, "Bugün sinyalizasyon projelerimizin neredeyse tamamında Türk mühendislerin emeği var. Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi, demir ağlarımızda hızla yaygınlaşıyor" ifadelerini kullandı.

HATTIN YÜZDE 61'İ YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLE DONATILDI

Son 23 yılda sinyalli hat uzunluğunun 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye çıkarıldığını belirten Uraloğlu, Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu hattının yerli ve milli sinyalizasyon sistemiyle donatılmasıyla sinyalli hat oranının yüzde 61'e yükseldiğini aktardı.

Karaman-Ulukışla, Afyonkarahisar-Karakuyu, Karakuyu-Bozanönü-Isparta-Burdur, Malatya-Elazığ ve Alayunt-Afyonkarahisar hatlarında çalışmaların sürdüğünü kaydeden Uraloğlu, yapımı devam eden yaklaşık 4 bin kilometrelik hızlı tren hatlarının ise ETCS (Avrupa Tren Kontrol Sistemi) ile donatıldığını ifade etti.

409 KM'DE TÜRK MÜHENDİSLERİN İMZASI VAR

Bakan Uraloğlu, "Bugün itibarıyla demir yollarında sinyalizasyon çalışmaları devam eden 800 kilometrelik hattın 409 kilometresi yerli ve milli sistemlerle donatılıyor. Yani projelerimizin yüzde 50'sinde Türk mühendislerin imzasını taşıyan Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi'ni kullanıyoruz" dedi.

Sinyalizasyon sistemlerinin daha fazla trenin aynı hat üzerinde güvenli şekilde işletilmesine imkân tanıdığını vurgulayan Uraloğlu, bu sayede hız, kapasite ve taşıma verimliliğinin arttığını belirtti. Yatırımların çevreci, hızlı ve ekonomik ulaşımı desteklediğini kaydeden Uraloğlu, enerji dışa bağımlılığının azaltılmasına da katkı sağlandığını ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ AÇILIŞI YAPACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Aydın'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni kapsamında Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu hattındaki yerli sinyalizasyon sistemi projesini resmi olarak hizmete alacağı bildirildi.

