Demiryolunda hedef yüzde 5

Türkiye'nin demiryolu ile dış ticareti oransal olarak yüzde 1'de. İlk etapta hedef ise bu oranı yüzde 3 ve daha sonra yüzde 5'e çıkarmak. Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Dur, "Mevcutta Avrupa'ya yapılan uluslararası taşımaların yüzde 25-30'una yakınını Pasifik Eurasia olarak biz yapıyoruz. Bu iş hacmini yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz. Yüzde 45'e çıkmış olacağız" dedi.Bugünden yarına yük taşımanın hızlı bir şekilde artmayacağını ancak bunun bir başlangıç olduğunu belirten Nusret Dur, "Kuzey koridoru da bir trenle başladı, bugün yıllık ortalama 15 bin trene kadar çıkabildi. Dünya Bankasının bir raporu var. 2030 yılına kadar Hazar'ı geçen yük miktarının iş hacmi olarak 3 kat artacağı öngörülüyor. Bunun bir kısmının ülkeler arası ticarete, kalanının ise transit olarak Avrupa'ya akacağını söylüyorlar. Oradaki miktar yaklaşık 4 milyon ton ve bu BTK hattı üzerinden ülkemize akarsa, aslında kapasitenin büyük bir kısmını dolduracak demektir" dedi.