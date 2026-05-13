Deniz üstü son nokta rüzgâr santralleri geliyor

Türkiye deniz üstü rüzgâr santralleri için düğmeye bastı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 4 alan belirledi. İlk off shore santralleri Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit'te olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Önümüzdeki dönemin en stratejik başlıklarından biri de deniz üstü; yani offshore rüzgar enerjisi olacaktır. Ülkemiz bu alanda çok önemli bir potansiyele sahiptir. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar YEKA yarışmasını gerçekleştireceğiz" dedi.

15. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılışında konuşan Bakan Bayraktar, 2026 yılının rüzgârın yılı olacağını belirterek, bu yıl düzenlenmesi planlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarında bin 500 megavatlık rüzgar kapasitesi verileceğini açıkladı. Türkiye'nin enerji portföyündeki değişimini aktaran Bayraktar, "2005'te kurulu gücümüzün yüzde 33'ü yenilenebilirken bugün oran yüzde 63'e ulaştı. 2005'te 20 megavat olan rüzgâr kurulu gücümüz bugün 15 bin megavatı aştı. Rüzgâr santrallerimiz 2025 yılında toplam elektrik üretiminin yüzde 10.9'unu karşıladı" dedi. Güneş enerjisinde de büyük bir sıçrama yaşandığını belirten Bayraktar, "2014'te 40 megavat olan kapasite bugün 26 bin megavatın üzerine çıktı" diye konuştu.