Denizde 3.100 metrede gaz aranacak

Dünyanın savaşlar nedeniyle enerji krizine doğru gittiği bir dönemde Türkiye, enerjide milli gemilerle başlattığı 'tam bağımsızlık' yolculuğunda yeni bir aşamaya daha geçti. Denizlerdeki hidrokarbon arama çalışmaları hızlandı. Enerji filosunda bulunan 7. nesil teknolojiye sahip Abdülhamid Han Sondaj Gemisi dün Karadeniz'de yeni yılın ilk keşif sondajına başladı. Kocaeli açıklarındaki Kandıra-2 kuyusunda hidrokarbon aranacak. Su derinliği dahil yaklaşık 3 bin 100 metreye kadar inecek olan geminin çalışmalarının 35 gün sürmesi bekleniyor. Gemi, geçen yıl Göktepe-3 kuyusunda keşfedilen 75 milyar metreküplük doğalgazın mimarıydı.

ÖNEMLİ BİR ADIM ATIYORUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'ndaki başarımızı yeni keşiflerle taçlandırmak için önemli bir adım daha atıyoruz. Geçen yıl Göktepe-3 kuyusunda yaptığı 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfiyle milletimizi sevindiren Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz, yeni bir müjdenin kapısını aralamak için bir kez daha Karadeniz'e açıldı ve Kocaeli açıklarındaki Kandıra-2 kuyusunda keşif sondajına başladı" değerlendirmesini yaptı.

FATİH, BARTIN'DA ARAYACAK

Karadeniz'deki sondaj çalışmalarının Kandıra-2 kuyusuyla sınırlı kalmayacağını ifade eden Bakan Bayraktar, "Nisan ayında da Fatih sondaj gemimiz, Bartın'ın kuzeyinde yer alan Eflani-1 kuyusunda sondaj çalışmasına başlayacak" diye konuştu. Enerji Bakanı Bayraktar, "Kendi gemilerimiz, kendi mühendislerimiz ve milletimizin duasıyla yeni müjdeler için durmadan çalışıyoruz. Hedefimiz ise net: Enerjide tam bağımsız Türkiye" diye konuştu.



7. NESİL SONDAJ GEMİSİ

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Türkiye Petrolleri (TPAO) tarafından 2022 yılında milli enerji filosuna dâhil edildi. 7. nesil derin deniz sondaj gemisi sınıfında yer alan Abdülhamid Han, 3 bin 650 metre su derinliğinde çalışabilme kapasitesine ve 12 bin 120 metre maksimum sondaj derinliğine sahip. 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan gemi, teknik özellik ve donanımlarıyla dikkat çekiyor.