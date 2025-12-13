Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Depo yatırımını geciktiren 5 şirkete ruhsat iptali
Giriş Tarihi: 13.12.2025

Depo yatırımını geciktiren 5 şirkete ruhsat iptali

Depo yatırımını geciktiren 5 şirkete ruhsat iptali
  • ABONE OL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), önlisans süresi içinde projelerinde gerekli ilerlemeyi göstermeyen Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış AŞ, Powergy Elektrik Enerjisi Üretim AŞ, YBT Enerji Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Call Enerji AŞ ile Ral Enerji AŞ'nin süre uzatımı taleplerini reddederek, söz konusu izinleri iptal etti. Böylece toplam 168 megavat kurulu güce sahip 5 önlisans iptal edilmiş oldu. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 29 megavatlık depolamalı GES'in işletmeye alındığını, 611 megavatlık depolamalı yatırımın ise üretim lisansı aldığını hatırlatarak, bugün sahada yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırım bulunduğunu, bu tutarın ilerleyen süreçte 20-25 milyar dolara ulaşacağını ifade etti.

ASLA MÜSAMAHA YOK
Depolamalı yatırımların Türkiye'nin enerji dönüşümünün omurgasını oluşturduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: "Yenilenebilir enerji, hedeflerimize ulaşmak için vazgeçilmezdir. Bu kapsamda tüm önlisans sahibi yatırımcıların gecikmeksizin yükümlülüklerini yerine getirmesini, projelerin de hızla sahaya yansımasını bekliyoruz. Kimsenin Türkiye'ye vakit kaybettirmeye hakkı yok. İzin süreçlerini aksatan, sektörümüze zaman kaybettiren ve gerçek bir yatırım iradesi ortaya koymayan şirketlere asla müsamaha göstermeyiz. Bugün aldığımız kararın, önlisans sahibi tüm yatırımcılara net bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte ağır davranan, bahane peşinde koşan, gerekli sorumluluğu almayan kaybeder."

ARKADAŞINA GÖNDER
Depo yatırımını geciktiren 5 şirkete ruhsat iptali
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz