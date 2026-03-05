Depozito sorununu Tespit Raporu çözecek

Ev sahipleri ile kiracılar arasında kronikleşen depozito sorunu ortadan kalkıyor. Ev sahibinin kiracıya evini teslim ederken oturduğu süre zarfında oluşabilecek herhangi bir zarara karşı teminat için aldığı ancak daha sonra çeşitli bahanelerle vermediği depozito Gayrimenkul Teknik Durum Tespit Raporu ile garanti altına alınıyor. Hise Global Kurucu Ortağı Ebru Öz, 81 ilde bu raporu düzenlediklerini anlatırken rapor kapsamında konutların nem durumunu ölçtüklerini, elektrik ve kalorifer tesisatını, fayanslarını, ses yalıtımını, güvenlik sistemini kontrol ettiklerini kaydetti. Öz, "Home inspection- Ev teknik kontrolü" çalışması hakkında bilgi verdi.

YURTDIŞINDA ZORUNLU

Özellikle ikinci el konut alım ve kiralamalarında söz konusu konutların teknik durumlarını analiz ettiklerini söyleyen Öz, yıllardır ABD ve Avrupa Birliği'nde faal olan uygulamanın Türkiye'de kendileri tarafından yapıldığını belirtti. ABD ve Avrupa'da ev alırken ya da kiralarken hem değer tespit hem de teknik durum tespiti yapılmasının zorunlu olduğunu anlatan Öz, "Vatandaş evini kiralarken 'Ben evimi temiz teslim ettim, işte boyası şöyle, parkesi böyle temiz' diyor. Bu teknik kontrol tam kiralama aşamasında yapılıyor, kira sözleşmesine tüm fotoğraf ve tespitlerle ekleniyor. Bu rapor ile kira sonlandığında evde zarar olup olmadığı net şekilde ortaya konuyor" dedi. Öz, Ocak 2026'da Türkiye genelinde kiralamalar için binin üzerinde Gayrimenkul Teknik Durum Tespit Raporu düzenlediklerini ekledi.