Deprem bölgesinde 350 bininci konut bugün teslim ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleştirilecek 350 bininci deprem konutu teslim töreni öncesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman İndere Şantiyesi'nde açıklamalarda bulundu. Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, "350 bininci yuvamızın anahtarlarını milletimize teslim edeceğiz. Artık tamamen bitirmek için gün sayıyoruz. 350 bin konut demek depremzedelerin yüzde 80'inin evine kavuşması demek" dedi. Konuşmasında 6 Şubat depremlerinin ardından verdikleri sözleri hatırlatan Kurum, "11 ilimizi ayağa kaldıracağız demiştik. O güne çok az kaldı. Yuvaya kavuşmayan tek bir vatandaşımız kalmayacak" diye konuştu.Kurum, Adıyaman'da 38 bin konut ve iş yerinin teslim edildiğini, yılsonuna kadar ildeki tüm hak sahiplerinin konutlarına kavuşacağını açıkladı. İndere'de 5 milyon metrekarede 16 bin konut inşa edildiğini belirten Bakan Kurum, "Adıyaman'ın yeni simge alanı burası olacak" dedi. Kurum, "Devlet çalışmış, millet kazanmış, Türkiye bu işi başarmıştır" ifadelerini kullandı.