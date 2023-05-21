Deprem bölgesine kredi muslukları açıldı

Kahramanmaraşmerkezli deprem felaketinin yaralarının sarılması için deprem konutlarının inşasından günlük ihtiyaçların karşılanmasına kadar gerekli tüm adımlar son hızla atılırken, bölgedeki firmaların ve vatandaşların finansmana erişiminde de tüm kolaylıklar sağlanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen hafta yayımladığı Finansal İstikrar Raporu'nda yer alan Deprem Bölgesindeki Kredi Gelişmeleri'ne yönelik araştırma başta kamu bankaları olmak üzere, bankacılık sektörünün afet bölgesinde borçların ötelenmesinden silinmesine ve yeni finansmanın sağlanmasına kadar birçok noktada önemli adımlar attığını ortaya koydu.Deprem felaketi sonrasında otoritelerce alınan önlemlerle deprem bölgesinde finansal hizmetlerin sürekliliği sağlanırken, depremden etkilenen bireylerin ve firmaların kredi ödemeleri ötelendi ya da silindi. Ayrıca, bankalar tarafından deprem bölgesinde yaşayan ya da faaliyet gösteren müşterilere yönelik uygun koşullarda kredi paketleri uygulamaya alındı. Depremden etkilenen 11 ilin 2023 yılı ocak ayı itibarıyla toplam TL ticari kredi bakiyesi 397 milyar TL, yabancı para kredilerin TL karşılığı ise 167 milyar TL oldu. Böylece toplam ticari kredi bakiyesi 564 milyar TL olarak gerçekleşti.Afet bölgesinde şubat ayında TL ticari kredi artışı 12.5 milyar TL seviyesinde iken, mart ayında ilgili artış 29.8 milyar TL seviyesine yükseldi. Deprem bölgesindeki kurumsal kredilerin menkul kıymet tesisinden muaf tutulması bu gelişmede etkili oldu. Bireysel kredilerde şubat ayında 10.3 milyar TL olan artış, martta 35.2 milyar TL'ye yükseldi. Böylece deprem bölgesinde şubatta 22.8 milyar TL olan kredi kullanımı, martta 3 kat artarak 65 milyara çıktı.Depreminardından bölgedeki ekonomik faaliyeti yeniden canlandırmak ve depremin bireyler, firmalar ve finansal sistem üzerindeki etkilerini en aza indirgemek amacıyla başta BDDK ve TCMB olmak üzere düzenleyici otorite ve birlikler tarafından hızlı bir şekilde önlemler açıklandı. Bankaların bölgedeki faaliyetlerine yönelik sağlanan esneklikler ve bankaların kredi politikalarında bölgeye özel uygulamalara gitmesi depremin ekonomik ve finansal etkilerinin sınırlandırılmasına fayda sağladı. Depremin ekonomik aktiviteyi asgari düzeyde etkilemesi ve Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkisi olmaması adına işletmelerin krediye erişim imkânları geliştirildi.