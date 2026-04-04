Deprem konutlarında indirim

TBMM Genel Kurulu'nda, bazı kanunlarda değişlik yapan torba yasayı kabul etti. Genel Kurul'da yapılan değişiklikler ve yasada yer alan düzenlemeler şöyle:

BEDELLİ ASKERLİK 417 BİN TL: Bedelli askerlikte gösterge rakamı 240 binden 300 bine çıkartıldı. Böylece bedelli askerlik ücreti yaklaşık yüzde 25 artışla 417 bin liraya yükseltilmiş oldu. Bedelli askerlikten tahsil edilecek tutarın yüzde 80'i genel bütçeye gelir kaydedilecek, yüzde 20'si ise Savunma Sanayi Fonu'na aktarılacak.

ÖTV ALINMAYACAK: Yasa teklifiyle inci, elmas, kıymetli ve yarı kıymetli taşlara yüzde 20 ÖTV getiriliyordu. Bu madde metinden çıkartıldı ve böylece değerli taşlardan ÖTV alınmasından vazgeçildi.

YÜZDE 74 İNDİRİM: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşa edilen konutlar ve iş yerlerine ilişkin borçlandırma bedellerinin 31 Aralık 2026'ya kadar defaten ödenmesi halinde bu bedele, en fazla bir konut için yüzde 74, en fazla bir işyeri için yüzde 48 indirim uygulanacak.

ŞANS OYUNLARI: Her türlü şans ve bahis oyunlarına ait ilan ve reklam giderleri, gider olarak kabul edilmeyecek.

İŞSİZLİK SİGORTASI: İşsizlik sigortası primindeki yüzde 1 devlet payını yarısına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ: Vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının kurumlar vergisi ve KDV istisnası kaldırıyor.

SERBEST BÖLGELER: Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin yurtdışına, serbest bölge içine veya diğer serbest bölgelere satışından elde ettikleri kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisna olacak.

BOTAŞ BORÇLARI: BOTAŞ'ın, Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geldiği halde ödenmemiş her türlü vergi, fon ve paylar, idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi terkin edilecek.