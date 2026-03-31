Depremzede çocuklar hayallerine kavuştu! Bakan Kurum: "Belki biri ay-yıldızlı formayı giyer"

Bakan Kurum, köyde yaşayan çocukların halı saha talebini de karşılıksız bırakmadı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın maçı öncesinde halı sahaya kavuşan çocukların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, "Bir halı saha yaptık, binlerce hayale kapı açtık. Belki de içlerinden biri ay-yıldızlı formayı giyip hepimizi gururlandıracak." ifadesini kullandı.

Görüntülerde yer alan çocuklardan Abdurrahman Erdoğan, Bakan Kurum'u karşıladıkları günü, "Biz o gün orada bekliyorduk. Murat Kurum minibüsten indi. 'Hoş geldiniz' dedik. O da 'Ne istiyorsunuz' diye sordu. Dedik ki; 'Halı saha istiyoruz.' O da 'Tamam, hemen yapalım' dedi ve çok hızlı yapıldı" ifadelerini kullandı.

'24 SAAT ORADA KALIN DESEK KALACAKLAR'

Zey köyü muhtarı İsrafil Ay, Bakan Kurum'a teşekkür ederek, "Halı sahamızda köyümüzün çocukları dolu dolu. Özlemle hasretle bu sahayı bekliyorlardı. Murat Kurum Bakanımızın vermiş olduğu sözden dolayı yapıldı. Mutluyuz, gururluyuz, huzurluyuz. Çocuklar da çok neşeli" dedi.

Köyde yaşayan Emine Bozkurt ise oğlunu güvenle halı sahaya gönderdiğini söyleyerek, "Çocuklarımız mutlu. Özellikle telefon, televizyon ve tabletten uzak kalıyorlar. Arkadaşlarıyla doyasıya vakit geçiriyorlar. Hem doğayla iç içe hem de dağ havası var. Çocuklarımız için endişelenmiyoruz. 24 saat orada kalın desek kalacaklar. Her alanda devletin desteğini, o sıcaklığını yanımızda hissediyoruz. İnsanın düşünüldüğünü bilmesi, unutulmadığını hissetmesi gerçekten çok önemli" dedi.