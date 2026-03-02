Depremzedeler 484 bin liraya ev sahibi olacak

AK Parti'nin bu hafta TBMM Başkanlığı'na ekonomiye ilişkin bir torba kanun teklifi sunması bekleniyor. Bu teklifte bazı alanlarda KDV istisnası, vergi düzenlemeleri, emekli bayram ikramiyesi artışı, afet konut satışına ilişkin hükümlerin yer alması öngörülüyor. Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liradan 5 bin liraya çıkarılması planlanıyor. 6 Şubat depremlerinden sonra 11 ilde yaptırılan afet konutlarının peşin ödemelerde 1 milyon 890 bin liralık konutları dörtte bir fiyatına 484 bin liradan, köy konutlarının da 448 bin liradan alınabilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

MİLLİ PARKLAR GÖRÜŞMELERİ SÜRECEK

Haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak Genel Kurul, Milli Parklar Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. İlk 13 maddesi kabul edilen teklife göre, Milli Parklar Kanunu kapsamında korunan alanlardaki koruma hizmeti ile suçların takibi orman muhafaza memurları yanında av ve doğa koruma memurları ile saha bekçileri tarafından da sağlanabilecek. Genel Kurulda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Kolluk İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşülecek.