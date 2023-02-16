Depremzedelere 11 ilde destek ödemeleri başladı: Hane başı 10 bin TL hesaplara yatırılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutları hasar gören depremzedeler için duyurduğu 10 bin liralık destek ödemeleri dün başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hane başı destek ödemelerini depremzedelerin Ziraat Bankası hesaplarına otomatik olarak yatıyor. Hesabı olmayanlara da T.C kimlik numarasıyla ödeme yapılıyor. Türkiye'yi yasa boğan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar görenlere yönelik 10 bin liralık acil destek ödemeleriyle birlikte, il şartı aranmadan 15 bin liralık taşınma yardımı, yakınlarını kaybedenlere 100 bin liralık destek ödemeleri de hızlı bir şekilde başlayacak. 11 ilde depremzedelere yönelik yardım başvuruları ve ödeme koşullarına ilişkin soruların yanıtları şöyle:Konutları zarar görenlere destek ödemeleri dün itibariyle Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis ve Elazığ'da başladı. Ödemeler; AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işbirliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgâh verisi dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 338 bin hanede hasar tespit çalışması tamamlanmış olup ödemeler dün itibariyle başladı.HaneBaşı Destek ödemeleri için e-Devlet'ten başvuru koşulu bulunmuyor. Hane Başı Destek Ödemeleri Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşların doğrudan hesabına, hesabı olmayanların da TC numaralarına yapılıyorDepremdenbüyük zarar gören 11 il, ilçeler ve köylerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Söz konusu ödemeler, devam eden hasar tespit çalışmaları sonuçlandıkça yapılıyor. Bu nedenle bir süre sınırı bulunmuyor.Oturulamaz hale gelen konutlar için hane başına 15 bin lira taşınma desteği sağlanıyor. AFAD Acil Yardım ödeneğinden konteyner kentler dışında kalacak ev sahiplerine 5 bin, kiracı olanlara da 2 bin lira kira yardımı yapılacak. Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götürenlerin yakıt masrafı da karşılanıyor.Geçen yıldan bu yana ayni olarak verilen mazot ve gübre destekleri 11 ilde nakit olarak ödenecek. Toplam 2.8 milyar liralık destek şubat sonuna kadar çiftçilerin hesaplarına yatacak.Kira desteği bir yıl sürecek. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşların kira bedeli ödenecek. Deprem nedeniyle teknik ekiplerce konutun yıkıldığı, acil yıkılacak durumda bulunduğu ya da ağır hasar gördüğü kesin hasar raporu sonucunda tespit edilen geçici barınma taleplerine de hızlı bir şekilde yanıt veriliyor.100 bin liralık nakdi destek depremde yaşamını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için verilecek. Şehir değiştirenlerin deprem bölgesine yönelik desteklerden yararlanması konusunda herhangi bir hak kaybı söz konusu değil. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için verilecek 100 bin liralık nakdi yardım AFAD üzerinden sağlanacak. Afetzede hak sahipliği başvurusu e-Devlet veya muhtarlıklar üzerinden yapılabiliyor.Deprem bölgesindeki işletmelere yönelik ilave Kredi Garanti Fonu kefaleti acil destek paketi devreye alınacak. Hazine garantili 10 milyar lira işletme giderleri, 10 milyar lira yatırım, proje desteği kapsamında 20 milyar liralık kredi verilecek. Diğer paketlerden farklı olarak şartları kolaylaştırılmış olacak, başvurular haftaya başlayacak. Deprem felaketinden etkilenen ve bu durumunu valilik, kaymakamlık gibi ilgili resmi makamlardan belgeleyen işletmeler acil destek kredisinden yararlanacak.İşsizkalanlar 3 bin lirayla 6 bin lira arasında değişen tutarlarda işsizlik ödeneği alacak. Destek ödemeleri kesinleşen hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgâh verileri dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Destek ödemesi Ziraat Bankası'nda hesabı olan vatandaşların doğrudan hesaplarına aktarılıyor. Bankada hesabı olmayan vatandaşların kimlik numaralarına yapılıyor. Depremde işsiz kalanlar son üç yılda 600-900 gün primi varsa 6 ay, 900-1.079 günü olanlar 8 ay, 1.080 günü olan da 10 ay işsizlik maaşı alacak, sağlık hizmetinden yararlanacak. Depremde hayatını kaybedenlerin SSK'da 900 gün, Bağ-Kur'da 1.800 gün, Emekli Sandığı'nda 1.800 gün primi varsa SGK'ya yazılı müracaatla eş, çocuk, anne ve babasına aylık bağlanacak. Deprem öncesi hak kazanılan yarım çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri de öne çekildi.