Depremzedelere %74 konut indirimi

TBMM, 11 günlük Ramazan Bayramı'nın ardından mesaisine yoğun gündemle başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, kamuoyunun merakla beklediği torba kanun teklifi görüşülecek. 19 maddelik teklife göre 6 Şubat'ta 11 ilde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan konut ve işyerlerinde borcun peşin kapatılması halinde ilk konutlarda yüzde 74, ilk işyerlerinde yüzde 48 indirim uygulanacak. Savunma Sanayi Fonu'nu desteklemek amacıyla 335 bin lira civarında olan bedelli askerlik ücreti 417 bin liraya çıkarılacak. Şans ve bahis oyunlarında reklam giderleri artık vergiden düşülemeyecek. Ayrıca kripto alım satımı vergilendirilerek, kripto borsasında kayıt dışılığın önüne geçilmesi sağlanacak. Doğum iznini 24 haftaya çıkaracak teklifin ise Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonundaki görüşmeleri sürecek. Babalık izni 10 güne çıkarılacak. Sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunması da engellenecek.