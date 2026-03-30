Depremzedelere yüzde 74 konut indirimi

TBMM Genel Kurulu'nda vergi ve bedelli askerlikle ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Dışişleri Komisyonu'nda ise ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan bölgedeki savaşa ilişkin bilgilendirme yapılacak. TBMM Genel Kurulu, bu hafta da yoğun mesaisini sürdürecek. Haftalık çalışmasına salı günü başlayacak Genel Kurul ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini görüşecek. 19 maddelik teklifin kripto varlıklarla ilgili maddeleri çıkarılmıştı. Kanun teklifiyle, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşa edilen konutlar ve iş yerlerine ilişkin borçlandırma bedellerinin 31 Aralık 2026'ya kadar defaten ödenmesi halinde bu bedele, ilk konutlar için yüzde 74, ilk iş yerleri için yüzde 48 oranında indirim uygulanacak.
BEDELLİ 417 BİN TL OLACAK
Bedelli askerlik tutarı yüzde 25 oranında artırılacak. Ücret 333 bin liradan 417 bin liraya yükselecek. Genel Kurul'da ayrıca 3 uluslararası anlaşma ele alınacak. Türkiye ile Libya Milli Birlik Hükümeti, Kırgızistan ve Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi arasında imzalanan anlaşmalar müzakere edilecek. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.
DOĞUM İZNİ 24 HAFTA
Teklifle kamu ve özel sektörde çalışan kadınların doğum izinleri, doğum öncesi ve sonrası olmak üzere 16 haftadan toplam 24 haftaya yükseltilecek. Babalık izni ise tüm sektörler için 10 güne çıkarılacak. 15 yaşını doldurmayan çocukların sosyal medya hesabı kullanmaları engellenecek. Çocuklara karşı işlenen suçlardan hüküm giyen kişilerin kreş, gündüz bakımevi, okul servisi ve öğrenci yurtları gibi çocukların yoğun bulunduğu alanlarda çalışması yasaklanacak.