Depremzedeye DASK’tan avans ödemesi

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nda (DASK) ilk kez, hasar ihbarından inceleme sürecinin tamamlanmasına kadar olan süreçte sigortalılara avans ödemesi imkânı sağlayacak. Kurumdan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen DASK'ın işleticisi Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, hasar ödeme süreçlerinde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalara öncelik verilerek ödemelerin devam ettiğini, hasar ihbarlarını yapan sigortalılara yönelik yeni bir çalışma başlattıklarını ve sigortalıların DASK web sitesi üzerinden avans ödemesi talep edebileceğini bildirdi.Eren, şunları kaydetti: "Her zaman söylediğimiz gibi bu süreçte en temel amacımız bölgedeki tüm sigortalılarımıza en hızlı şekilde fayda sağlamak. Yıkık ve acil yıkılacak binalara öncelik vererek yürüttüğümüz ödeme süreçlerimizde, ağır ve orta hasarlı binalarda açılmış hasar dosyaları için sigortalılarımız DASK'tan avans ödeme talebinde bulunabilecek. Bu kapsamda yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalar için sigorta bedelinin yüzde 20'si, orta hasarlı binalar için ise sigorta bedelinin yüzde 10'u sigortalılarımıza avans olarak ödenecek. Amacımız vatandaşlarımıza maddi güvence sağlayarak yaralarını sarmaya ilk andan itibaren destek olmak." Deprem sonrası süreçteki operasyonel ve finansal faydalarının önemine dikkati çeken Eren, "Kahramanmaraş depremlerinin ardından, deprem sonrası için yürüttüğümüz hazırlık çalışmaları sayesinde, hızla çalışmalarımıza başladık ve henüz 24 saat geçmeden de ilk hasar ödememizi gerçekleştirdik. Alo DASK 125, e-Devlet ve web sitemiz aracılığı ile kesintisiz şekilde hasar ihbarı alabiliyoruz" şeklinde konuştu.TürkReasürans Genel Müdürü Selva Eren, depremlerin hemen ardından ödemeler için çalışma başlattıklarını ifade ederek, depremlerin ardından henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödemesini gerçekleştirdiklerini ve ödemelerin hızla devam ettiğini belirtti. Kendilerine iletilen 295 bin hasar ihbarı bulunduğunu aktaran Eren, "Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz tazminat ödeme tutarı ise 1 milyar 120 milyon TL'ye ulaşmış durumda. Neredeyse DASK'ın 23 yılda toplam ödediği tazminat tutarını, 20 gün içinde sigortalılarımıza ödemiş olmak ve sigortalılarımızın yaralarını sarmalarına bir nebze de olsa fayda sağlamak bizler için çok kıymetli. Ödemelerimizin daha da hızlı gerçekleştirilmesi adına birçok önlem aldık ve ivedilikle hayata geçiriyoruz. Hasar ödeme hız ve tutarımız her geçen gün artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.