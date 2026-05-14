Destekler sektörde büyümenin lokomotifi oldu

Türkiye'nin son 23 yıldaki dönüşümü tarım sektöründe de kendini gösterdi. Özellikle hükümetin sektöre yönelik desteklerini hem miktar hem de çeşitlilik olarak sürekli artırması büyümenin de itici gücü oldu.Türkiye'de tarımsal hâsıla 2002'de toplam 36.9 milyar lira iken son veri itibarıyla 3 trilyon liraya dayandı. Dünya Bankası tarımsal hâsıla verilerine göre Türkiye Avrupa'da 2002 yılında 24.5 milyar dolar ile İtalya, Fransa ve İspanya'nın arkasında 4'üncü sırada iken 2025 yılında 74.1 milyar dolar ile 1'inci sırada yer aldı.

939 MİLYAR TL KAYNAK

2024'te doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları ve ihracat destekleri dahil tarıma toplam 706 milyar lira destek verilirken, bu yıl bu rakam 939 milyar liraya ulaştı.

ŞİMDİ SIRA DÖNÜŞÜMDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün sektöre yönelik yeni bir müjdeyi paylaştı. Dünya Bankası'ndan sağlanacak kaynakla tarımda dönüşüm projesine bu yıl başlanacak. İşletmelere 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman sağlanacak. 10 yıl boyunca 5.3 milyar dolara ulaşacak finansman paketinin 750 milyon dolarlık kasmı bu yıl girişimcilere kullandırılacak. Bu proje ile 400 bin çiftçinin ürünlerini pazarlayabileceği yeni kanallar oluşturacak ve 250 bin kişiye istihdam sağlanacak. Yine bu proje kapsamında Kredi Garanti Fonu'nun da dahil olacağı mekanizmayla krediye erişimde sorun yaşayan ve birincil üretim yapan çiftçiler için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacak.

206 ÜRÜN YETİŞTİRİLİYOR

Türkiye'de 206 çeşit tarım mahsülü yetişirken, bunların birçoğunda kendimize yeter durumda bulunuyoruz. Türkiye sebze üretiminde dünyada üçüncü, meyvede dördüncü sırada yer alıyor. 21 bitkisel ürün mahsülünde ise ilk 3'te bulunan Türkiye çiğ sütte, sığır etinde, tavuk etinde, yumurtada dünyada ve Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Bal üretiminde Avrupa'da lider, su ürünleri yetiştiriciliğinde ikinci sırada, tohumculukta ise dünyada ilk 10'dayız. Türkiye dünyanın 117 ülkesine tohum ihracatı gerçekleştiriyor. 2026 yılında bütçeden tarıma 888 milyar lira kaynak ayrıldı. Tarım sektörü yatırım ödeneği ise 190 milyar liraya yükseltildi. Bunun 122 milyar lirası tarımsal sulama yatırımları için ayrıldı.

112 MİLYAR $ FAZLA VERDİ

Türkiye, son 23 yılda tarım ve gıda ürünlerinde 112 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla tarımda net ihracatçı bir ülke oldu. Türkiye, buğday unu, fındık, kuru üzüm, kuru kayısı, incir, kabuksuz antepfıstığı, dondurulmuş alabalık ve ayva ihracatında dünyada birinci sırada bulunuyor. Bitkisel üretim 2002 yılında 98 milyon ton iken 2024 yılında yüzde 40 artışla 136.8 milyon tona ulaştı. 2002 yılında 9.9 milyon baş olan büyükbaş hayvan sayısı yüzde 73.7 artarak 2025 yılında 17.2 milyon başa, 2002 yılında 31.9 milyon baş olan küçükbaş hayvan sayısı ise yüzde 82.4 artarak 2025 yılında 58.2 milyon başa yükseldi.