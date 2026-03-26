Deutsche Bank’tan Türkiye tahminlerinde güncelleme

Deutsche Bank, "Türkiye: Daha zorlu makro patika" başlıklı raporunda güncel beklentilerini paylaştı. Enflasyon öngörüleri yukarı çekilirken, büyüme tarafında sınırlı bir aşağı yönlü revizyon yapıldı.

ENERJİ FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLDU

Raporda, İran'daki çatışmaların beklenenden uzun sürmesinin enerji fiyatları üzerinden Türkiye ekonomisini etkilediği ifade edildi. Türkiye'nin enerji fiyatlarına duyarlılığı nedeniyle enflasyon ve cari dengede doğrudan etkilerin hissedildiği belirtildi.

BÜYÜME TAHMİNİ DEĞİŞTİRİLDİ

Büyümenin daha kırılgan bir görünüm sergilediği değerlendirildi. Bu çerçevede GSYH büyüme beklentisi yüzde 4,2'den yüzde 3,2'ye indirildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Enerji maliyetleri ve hizmet enflasyonuna ilişkin riskler nedeniyle 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25'ten yüzde 27,5'e çıkarıldı.

NİSAN'DA FAİZ İNDİRİMİ ÖNGÖRÜLMÜYOR

Kurum, nisan ayında faiz indirimi ihtimalinin gündemden çıktığını değerlendiriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir süre daha sıkı para politikasını sürdürmesi bekleniyor.

Ana senaryoda, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve enerji fiyatlarının gevşemesi varsayımıyla, TCMB'nin nisan toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutacağı öngörülüyor.

FAİZ TAHMİNİ DE YUKARI ÇEKİLDİ

Buna ek olarak, 2026 yıl sonu politika faizi beklentisi yüzde 31'den yüzde 33,5'e yükseltildi.