Dev eserler hizmete giriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonu olarak açıkladığı eser ve hizmet siyasetini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda verilen sözler tutularak, ülke ekonomisine katkı sağlayan dev eserler hizmete alınıyor. İstanbul'u küresel finansın ve uluslararası ticaretin önde gelen bir merkezi haline getirecek İstanbul Finans Merkezi (İFM) bugün açılacak. Türkiye bu yıl yerli ve milli Karadeniz doğalgazının arife günü karaya çıkarılması ile birlikte çifte bayram yaşayacak. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat'ın yıktığı şehirler yeniden inşa ve ihya edilerek verilen sözler tek tek yerine getirilecek. Bayramın ikinci günü Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki köy evlerinin anahtar teslim töreni gerçekleştirilecek, depremzedeler çifte bayram yaşayacak.Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi (İFM) bankalar etabı bugün hizmete açılıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde ilk kurdele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün kesilecek. İFM, 1.3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak.Enerjide dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltacak, doğalgaz faturaların hafifletecek tüm Türkiye'yi heyecanlandıran Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak bir diğer önemli eser ise Karadeniz doğalgazının karaya çıkarılması töreni 20 Nisan arife günü gerçekleştirilecek. 2021 yılı itibariyle yüzde 71 olan birincil enerjide dışa bağımlılık oranı yerli ve milli projeler sayesinde 2028'de yüzde 56'ya 2053'te ise yüzde 13 seviyelerine düşürülecek. İkinci fazla birlikte Türkiye'nin tüketiminin yüzde 40'ı Karadeniz'den karşılanmış olacak. Karadeniz'de 20 Nisan'daki törende 5 kuyu sisteme alınacak, 30 Eylül'de de diğer 5 kuyu devreye girecek. Arkasından Faz 2 ve Faz 3 ile devam edilecek. Faz 1'de toplam üretim 3.6 milyar metreküp. Bir kuyu her gün 1 milyon metreküp üretecek vaziyette planlandı. Bugünkü fiyatlarla her bir kuyu günde 500 bin dolar ayda 15 milyon dolar gelir üretecek. Bu da 10 kuyudan 1.8 milyar dolar gelir elde etmek demek. Yapılan yatırım 1 senede geri alınacak. Faz 2 çalışmaları başladı. 2025'te tamamlanacak. Üretim yıllık 18 milyar metreküpe çıkacak. Faz 3 2028'de tamamlanacak.Asrın felaketinin yol açtığı büyük yıkımın izleri devlet millet ele ele verilerek sarılıyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından temel atma törenlerini başlatan hükümet 11 ili etkileyen deprem sonrasında şehirleri yeniden inşa ve ihya etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bana 1 yıl süre verin diyerek yeniden inşa sürecini hemen başlatacakları müjdesini vermesinin ardından çalışmalar hız kazandı. Depremden 76 gün sonra Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan köy evleri ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı 6 köyde 310 köy evi inşa ediliyor. Özbek köyünde yapılan köy evlerinin anahtar teslim töreni bayramın ikinci günü 20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Köy evleri 102 ve 106 metre kare 3+1 şeklinde inşa edildi. Köy evlerinin içinde eşyaları da dayalı döşeli şekilde hak sahiplerine teslim edilecek.İFM hayata geçtiğinde, İstanbul'un bir finans merkezi olarak uluslararası kuruluşlar için cazibesini artırması, vergi kayıplarının minimum seviyelerde tutulması ve ekosistemin hızla gelişmesiyle 15 yıl içinde sağlayacağı gelir etkisinin 250 milyar dolar, katma değer etkisinin 150 milyar dolar olacağı, halihazırda yıllık 2 milyar dolar seviyesindeki finansal hizmet ihracatının ise 16 milyar dolar seviyelerine ulaşacağı hesaplanıyor. Bu büyüme neticesinde 120 bin kişilik istihdam sağlanacak. İFM'nin hedefi, 10 yılda dünyanın ilk 10 finans merkezi arasına girmek.