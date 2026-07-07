Dev kurumdan Borsa İstanbul tahmini: Yeniden ele alınacak

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı akımlarını etkileyebilecek önemli bir gelişme yaşandı.

Uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI (Morgan Stanley Capital International), Türk sermaye piyasalarının mevcut durumuna ilişkin kapsamlı bir değerlendirme raporu yayımladı. Raporda, yatırım yapılabilirlik kriterleri bakımından ortaya çıkabilecek olası sorunların genel uygulamalar yerine şirket bazında değerlendirilmeye devam edileceği ifade edildi.

MSCI'nin yaklaşımı, piyasalarda yaşanabilecek gelişmelerin her şirket özelinde inceleneceğini ve gerekli görülmesi halinde vaka bazlı kararlar alınabileceğini ortaya koydu.

SERBEST DOLAŞIM ORANLARI YENİDEN HESAPLANABİLİR

Raporda öne çıkan başlıklardan biri de şirketlerin serbest dolaşım oranlarına ilişkin olası değişiklikler oldu.

MSCI, piyasa koşullarının gerekli kılması halinde borsada işlem gören şirketlerin serbest dolaşımdaki pay (free float) oranlarını yeniden değerlendirebileceğini açıkladı. Bu kapsamda belirli yatırım fonları ile büyük veya kurumsal yatırımcıların elinde bulunan bazı payların serbest dolaşım hesaplamasının dışında tutulabileceği belirtildi.

Böyle bir revizyonun hayata geçirilmesi halinde şirketlerin endekslerdeki ağırlıkları da değişebilecek.

YATIRIMCILAR ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLECEK

MSCI, serbest dolaşım oranlarına ilişkin olası değişikliklerin piyasalarda ani dalgalanmalara yol açmaması amacıyla, uygulanacak tüm önemli kararların öncesinde yatırımcılar ve müşterilerle paylaşılacağını bildirdi.

Kuruluş, endeks metodolojisinde yapılabilecek değişikliklerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda duyurulacağını vurguladı.

Kasım ayındaki inceleme süreci yakından takip edilecek

Raporda, Türkiye ve Endonezya piyasalarına yönelik devam eden incelemelerin sonuçlarının, Kasım 2026 Endeks Gözden Geçirme süreci öncesinde açıklanacağı belirtildi.

Kasım ayında yayımlanacak değerlendirmelerin, Türkiye'nin uluslararası endekslerdeki konumu ve yatırımcı algısı açısından önemli göstergelerden biri olması bekleniyor.

ENDEKS DEĞİŞİKLİKLERİ YABANCI FONLARI ETKİLEYEBİLİR

MSCI'nin serbest dolaşım hesaplama yönteminde değişikliğe gitmesi halinde, uluslararası yatırım fonlarının portföy dağılımlarında da güncellemeler gündeme gelebilecek.

Uzmanlar, olası metodoloji değişikliklerinin endeksleri takip eden pasif fonların hisse ağırlıklarını yeniden düzenlemesine neden olabileceğini belirtirken, kasım ayında açıklanacak kararların Borsa İstanbul'daki yabancı yatırımcı hareketleri açısından yakından izleneceğini ifade ediyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör