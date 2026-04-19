Dev proje için imzalar atıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ballıkaya Barajı'ndan şehir merkezine yılda 58.5 milyon metreküp ilave içme suyu sağlayacak İsale Hattı 1. Kısım Projesi'nin inşa sözleşmesinin imzalandığını bildirdi. Sakarya içme suyu arzı için büyük bir yatırım hamlesi yapıldığını ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti: "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokol kapsamında, Ballıkaya Barajı'ndan şehir merkezine yılda 58.5 milyon metreküp ilave içme suyu sağlayacak İsale Hattı 1. Kısım Projesi'nin inşa sözleşmesi imzalandı. 5.2 milyar lira yatırım bedeliyle hayata geçireceğimiz 44.9 kilometrelik isale hattı ile Sakaryalı hemşehrilerimizin içme suyu ihtiyacını güvence altına alıyoruz."

