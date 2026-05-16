Dev satışla 6.7 milyar kasada

Kamuya ait sigorta, hayat ve emeklilik şirketlerinin birleşmesiyle kurulan, güçlü yönetim ve bilançosuyla kısa sürede Bireysel Emeklilik Sistemi'nin lideri olan Türkiye Sigorta önemli bir başarıya daha imza attı. Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde yer alan şirket sermayesinin yüzde 5'ine denk gelen 500 milyon lira nominal değerli payı, pay başına 13.50 bedelle sattı. 6 milyar 750 milyon liralık dev satış sonrasında fonun payının yüzde 76.10'a gerilemesi bekleniyor.

YOĞUN TALEP

TVF, Türkiye Sigorta'daki yüzde 4.50'lik (450 milyon adet) hissesini yurtdışı yatırımcılara satmak üzere önceki gün Citi ve JPMorgan'a yetki verdi. Yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine, işlem boyutu talep toplama sırasında toplam 50 milyon TL nominal tutarında artırıldı. Böylece satılacak hisse oranı yüzde 5'e çıktı. TVF Finansal Yatırımlar, Türkiye Sigorta paylarında hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara borsa dışında satış işlemini dün gerçekleştirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, işlem, pay başına yüzde 7.4 iskonto uygulanarak 13.50 TL bedel üzerinden toplam 6 milyar 750 milyon lira karşılığında gerçekleşti. Dünkü kapanışını şirket 14.75 liradan yapmıştı.

YÜZDE 23.90'A ÇIKACAK

İşlem kapsamında, payların tamamının satılması halinde, TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin Türkiye Sigorta'daki doğrudan pay sahipliğinin yüzde 76.10 olması, Türkiye Sigorta'nın halka açıklık oranının ise yüzde 23.90 olması bekleniyor. Ana hissedar bu satışla sermaye piyasalarındaki likitideyi desteklemeyi amaçlıyor. TVF elinde bulunduracağı Türkiye Sigorta payları için 90 günlük satmama ve devretmeme taahhüdü de verdi.

REKORLAR KIRIYOR

TÜRKİYE Sigorta A.Ş. kurulduğu günden bu yana istikrarlı büyüme performansıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta şirketin 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıklanmıştı. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik ilk çeyrekte 11,8 milyar TL'lik rekor kâr elde etti. Türkiye Sigorta'nın net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 6 milyar 429 milyon TL oldu. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, jeopolitik riskler ve yakın coğrafyada yaşanan gelişmelerin öne çıktığı ilk çeyrekte dengeli ve sağlıklı finansal büyümeyi sürdürdüklerini belirtmişti. Çakmak, enflasyonla mücadele ve erişilebilir sigortacılık vizyonu doğrultusunda yılın ilk çeyreğinde bireysel kasko ve sağlık sigortalarında fiyat artışına gitmeden güçlü büyüme kaydettiklerini ifade etmişti.