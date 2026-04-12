Dev tur operatörleriyle stratejik buluşma

TÜRKİYE turizminin ana pazarları arasında yer alan Almanya ve İngiltere'de yeni sezon öncesi kritik temaslar hız kazandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa'nın önde gelen tur operatörleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde sezonun gidişatı, rezervasyon eğilimleri ve iş birliği adımlarını ele aldı. Görüşmelerde mevcut kampanyalar, yeni dönem planlamaları ve pazar dinamikleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Bakan Ersoy Avrupa'nın önde gelen tur operatörlerinden Jet2 CEO'su Steve Heapy ve Dertour Grubu Almanya Global Sözleşme Direktörü Joachim Seip ile bir araya geldi. Bakan Ersoy'un Antalya ve İstanbul'da gerçekleştirdiği temaslar hem mevcut performansın değerlendirilmesi hem de önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının netleştirilmesi açısından dikkat çekti.

