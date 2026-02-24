Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Devlet destekli yatırım programı, yüksek kazançlı ek gelir... DMM sahte haber sitelerine karşı uyardı
Giriş Tarihi: 24.02.2026 12:42 Son Güncelleme: 24.02.2026 12:44

Devlet destekli yatırım programı, yüksek kazançlı ek gelir... DMM sahte haber sitelerine karşı uyardı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), haber sitesi görünümü verilerek "devlet destekli yatırım programı", "yüksek kazanç" veya "ek gelir fırsatı" başlıkları paylaşılan site ve içeriklere karşı vatandaşları uyardı.

AA
Devlet destekli yatırım programı, yüksek kazançlı ek gelir... DMM sahte haber sitelerine karşı uyardı
  • ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), haber sitesi görünümü verilerek "devlet destekli yatırım programı", "yüksek kazanç" veya "ek gelir fırsatı" başlıklarıyla paylaşılan içeriklere karşı vatandaşları uyardı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu içeriklerin dolandırıcılık girişimi olduğu vurgulandı.

"HİÇBİR KAMU KURUMU İNTERNET ÜZERİNDEN YATIRIM TOPLAMAZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haber sitesi görünümü verilerek 'devlet destekli yatırım programı', 'yüksek kazanç' veya 'ek gelir fırsatı' başlıklarıyla paylaşılan site ve içerikler dolandırıcılık girişimidir. Hiçbir kamu kurumu adına internet üzerinden yatırım toplama veya garanti kazanç vaadiyle bir program yürütülmemektedir."

RESMİ LOGO VE GÖRÜNTÜLERLE OLUŞTURULAN SAHTE İÇERİKLER

DMM, resmi kurum adları, devlet büyüklerine ait görüntüler ile basın kuruluşlarının logo ve tasarımları kullanılarak oluşturulan sahte içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, bu tür içeriklere itibar edilmemesi ve herhangi bir kişisel ya da finansal bilginin paylaşılmaması gerektiği önemle vurgulandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Devlet destekli yatırım programı, yüksek kazançlı ek gelir... DMM sahte haber sitelerine karşı uyardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz