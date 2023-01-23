Devlet Tahvili Nedir? Devlet Tahvili Nasıl Alınır, Kimler Alabilir?

Yatırım dünyasında çok sık kullanılan kavramlardan birisi de devlet tahvilidir. Bu kavramı daha önce duymamış olan kullanıcılar devlet tahvili nedir, ne demek soruları için internete başvurmuştur. Yatırım yapmak isteyen kişiler devlet tahvili özelliklerini bilmesi gerekmektedir. Dilimize Arapçadan geçen bu kavram, internet dünyasında kullanıcılar tarafından sıklıkla araştırılmıştır. Yatırımlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından güvence altına almak isteyen kişiler devlet tahviline başvurmuştur. Yatırım yapmak isteyen ve bunu güvenceye bağlamak isteyen kişiler devlet tahvilini de araştırmıştır. Bu durumda kullanıcılar devlet tahvili faiz oranlarını da merak edecektir. Peki devlet tahvili nasıl alınır, kimler alabilir? Bu sorunun yanı sıra, devlet tahvilini kişiler de alabilir mi sorusu önem kazanmıştır. Devlet tahvili nedir başlıklı yazımıza dair detaylar...

Devlet Tahvili Nedir?

Devlet tahvili nedir sorusuna açıklık getirmek isteyen kişiler, bunun için internete başvurmuştur. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı ve Merkez Bankasının sunduğu devlet tahvilleri ilk elden satışa sunulan tahvillerdir. Devletin bir yıldan uzun vadeli borçlanma ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıkarılan borç senetleridir. Bu uygulamada devlet belirtilen tarihte faiz getirisiyle beraber ödeme yapmayı da garanti etmiş olur. Devlet tahvili kuponlu ve iskontolu olarak iki çeşit devlet tahvili ihraç etmektedir. Devlet tahvillerinin iki yıldan az olduğu durumlarda iskontolu olarak adlandırılmıştır.

Devlet Tahvili Nasıl Alınır?

Devlet tahvili nasıl alınır sorusunu soran kullanıcılar bunun için internette araştırma yapmıştır. Devlet tahvilleri satışa sunulduğunda yatırımcılar tarafından bankalar veya aracı kurumlardan satın alınabilir. Devlet tahvilleri özellikle yatırımcıların riskleri dengede tutabilmek için alınmaktadır. Devlet tahvili alabilmek için öncelikle banka veya aracı kurumlardan bir hesap açılması gerekir. Devlet tahvili kişiler alır mı sorusuna cevap olarak, bu tahvilleri tüzel kişiler alabileceği gibi bankalar da faydalanabilir.

Devlet Tahvili Faiz Oranları

Kullanıcılar devlet tahvili faiz oranları hakkında da araştırma yapacaktır. Bu tahviller sabit faizli veya değişken faizli olabildiği gibi dövize endeksli de olabilir. Türkiye'de 2 yıllık tahvil oranı 9,35 olduğu gibi 5 yıllık tahviller 9,88 şeklindedir. İskontolu olarak da satışı yapılan devlet tahvillerinde alacaklı kişiler, faiz gelirlerini alırken 3,6 ve 12 aylık periyotlarda birer kez tahvil alabilirler.