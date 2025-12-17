Haberler Ekonomi Haberleri Devlet yeni yılda 1,5 milyon kişinin 3,2 milyar liralık prim borcunu silecek
Giriş Tarihi: 17.12.2025 14:01 Son Güncelleme: 17.12.2025 14:36

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi ile devlet, yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın çeşitli nedenlerle ödeyemediği ya da ödemeyi unuttuğu 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek.

AA Ekonomi
Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin yasalaşmasıyla milyarlarca TL'lik genel sağlık sigortası primi borcu silinecek.

GSS PRİM DÜZENLEMESİ TBMM'DE

İlerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşmasıyla bazı genel sağlık sigortası primi borçlarına ilişkin düzenlemeye gidilecek.

GECİKME CEZASI VE ZAMMI TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK

Bu düzenlemeyle, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

SİLİNECEK PRİM BORCU TAM 3,2 MİLYAR TL

Böylece, 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek.

Özellikle vatandaşların çeşitli nedenlerle ödeyemediği ya da ödemeyi unuttuğu düşük tutarlı alacaklardan vazgeçilecek bu düzenlemenin, yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor.

