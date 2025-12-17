Devlet yeni yılda 1,5 milyon kişinin 3,2 milyar liralık prim borcunu silecek

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin yasalaşmasıyla milyarlarca TL'lik genel sağlık sigortası primi borcu silinecek.
GSS PRİM DÜZENLEMESİ TBMM'DE
İlerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşmasıyla bazı genel sağlık sigortası primi borçlarına ilişkin düzenlemeye gidilecek.
SİLİNECEK PRİM BORCU TAM 3,2 MİLYAR TL
Böylece, 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek.
Özellikle vatandaşların çeşitli nedenlerle ödeyemediği ya da ödemeyi unuttuğu düşük tutarlı alacaklardan vazgeçilecek bu düzenlemenin, yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor.