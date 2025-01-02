Devre-vurgun

Konuttaki fahiş aidat tartışması devre mülklere de sıçradı. Birçok devre mülkte aidat zamları yüzde 100'ü geçti. Çok hisseli yapıları bulunan devre mülklerde bir yıllık aidattan site yönetimleri milyonlarca lira kazanıyor. Vatandaşlar ise usulsüz aidat artışına karşı isyanda.

YARGIYA TAŞINDI

Fahiş aidat örneği en son Balıkesir'deki Heramis Termal'de yaşandı. 9 bin 956 hissedarı olan devre mülkte son iki yılda aidata yüzde 150 ve üzerinde yapılan zamlar hissedarların sabrını taşırdı. 3 bin hissedar birleşerek devre mülk işletmecisine dava açtı. SABAH'a konuşan devre mülk sahiplerinden biri, "Ödediğimiz aidatla bu civarda bir haftalık tatil yapmak zaten mümkün. Ancak hizmet alamadığımız gibi sürekli artan aidatlarla karşı karşıyayız" dedi. Başka bir devre mülk sahibi ise şunları dile getirdi: "Sözleşmeye aykırı bir şekilde dairemizin başkasına kiralandığını öğrendik. Tapumuz verilmediği için yasal haklarımızı bile tam kullanamıyoruz." Devre mülk sahipleri, aidat artışlarına şeffaf bir şekilde açıklama getirilmesini, sözleşme ihlallerinin sona erdirilmesini ve vaat edilen hizmetlerin sunulmasını talep ediyor.

GELİRİ 150 MİLYON TL!

Sitede 2025 yılı aidatları 1+1 daireler için (2024'te 5.135 TL) 12.550 TL, 2+1 daireler için (2024'te 6.800 TL) 18.850 TL olarak belirlendi. Her bir dairenin 24 hissedarı bulunuyor ve kullanım durumuna bakılmaksızın aidatlar peşin olarak alınıyor. Bu durumda bir dairenin yıllık aidatı 452.400 TL, aylık aidat geliri ise 38.000 TL'ye denk geliyor. Sitenin yıllık aidat geliri 150 milyon TL'yi buluyor. Üstelik aidat dışında internet, havlu gibi birçok gider de ekstraya tabi tutuluyor.

UZMANLAR NE DEDİ?

İşlemler tapuda yapılmalı

Türkiye'de devre mülk sahibi olanların sayısı 11 milyonu buluyor. Sektörün büyüklüğünün ise 50 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Hukuk ve tesis yönetimi uzmanları, devre mülk ve devre tatil kavramlarının hukuki çerçevesine dikkat çekerek vatandaşları uyarıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Eğitmen Muzaffer Ulaşdı, devre mülklerin çok hissedarlı yapısının denetimsiz yönetimlere fırsat sunduğunu belirtti: "Devre mülk tapu devriyle kazanılan bir irtifak hakkıdır ve tüm devir işlemlerinin tapuda resmi olarak yapılması gerekir. Ancak, toplumda bu hakların hukuki boyutları tam olarak bilinmediği için mağduriyet yaşanıyor. Basit yazılı sözleşmelerle yapılan işlemler geçersizdir ve ödemelerin tapu devri sırasında yapılması gereklidir." Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, "Sözleşmede yer alan yıllık aidat artış oranı, kullanım dönemi gibi maddeler mutlaka önceden kontrol edilmeli. Ayrıca, projenin ruhsatı, ÇED raporu ve termal sondaj raporu gibi belgeler de talep edilmelidir" dedi.