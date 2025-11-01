Dezenflasyon için hâlâ şartlar çok elverişli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyondaki düşüşün devam ettiğini ve dezenflasyon için hâlâ şartların çok elverişli olduğunu ifade etti. Şimşek, 2022 yılında enflasyonun yüzde 62 civarında olduğunu, bu sene ise yüzde 33'e kadar gerilediğini belirtti. Bunun bir ilerleme olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, yüzde 25-29'luk hedefin yakalanmasının zor olduğunu vurguladı. Dünya Gazetesi'nin düzenlediği "Ekonomi Zirvesi"nde konuşan Bakan Şimşek, "İç ve dış öngörmediğimiz gelişmelere rağmen dezenflasyon devam etti ve edecek. Son aylarda görülen yüksek enflasyon programı bozmayacak. Kira ve eğitim enflasyonunda katılık var ama iddia edildiği kadar değil, bir yıl öncesine göre düşüş var. Gıdada hızlı artışta zirai don ve kuraklık etkisi çok yüksek, ağustos ve eylülde 20 yıllık ortalamaların 3 katı enflasyon oldu. Gelecek yıl kuraklık olmazsa baz etkisi ile hızlı bir düşüş olacak" ifadelerini kullandı.

GÖSTERGELERDE İYİLEŞME VAR

Şimşek, "Türkiye'nin risk priminde de ciddi düşüş yaşandı. Zor bir coğrafyada yaşamasak ve sıkıntılı bir yıl geçirmesek 200'ün altında bir CDS konuşurduk. Ekonomi programı sonuç verdiği için kredi notumuz artırıldı" dedi. Bakan Şimşek, Türkiye'nin iç borç çevirme oranlarının yüzde 100'ün altına çekerek reel sektöre kaynak artışına gidileceğini vurguladı. Altın haricinde Türkiye'de cari sorununun neredeyse kalmadığını açıklayan Şimşek, milli gelire oranla incelendiğinde tüm göstergelerde ciddi iyileşme olduğunu söyledi. Şimşek, "20-25 yıl önce Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı yok denecek kadar azdı. Bugün Türkiye 10 milyar dolar ihracata doğru giden bir ülke" dedi.



VERGİ ARTIŞI İÇİN SİNYAL VERDİ

Bakan Şimşek, "Önümüzdeki yıl için yeniden değerleme oranını hedef enflasyon paralelinde belirlemeye çalışacağız. Maktu vergi artışlarını da belki de hedef enflasyonun altında belirlemeye çalışacağız" açıklamasında bulundu.