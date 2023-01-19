Dezenflasyon Nedir? Dezenflasyon Ne Demek, Neye Sebep Olur ve Deflasyon İle Farkı Ne?

Son zamanlarda özellikle doların yükselmesi sebebiyle yükselen enflasyon oranları, vatandaşları internet ağına itmiştir. Merkez Bankası'nın açıklaması ile beraber kullanıcılar, ilk defa karşılaştıkları dezenflasyon kavramının ne demek olduğu sorusuna açıklık getirmeye çalışmıştır. Bu durumda dezenflasyon nedir sorusunu soran kullanıcılar, bu durum neye sebep olur sorusunu da merak etmiştir. Enflasyon oranının belirli oranda değişik göstermesiyle ilgili olan bu kavram özellikle ekonomistler için önemlidir. Yapılan belirli hamleler ve yerli üretimin artış göstermesi, enflasyon oranında belirli değişikliklere neden olmuştur. Bununla ilişkili olan dezenflasyon politikası nedir ve deflasyon ile farkı nedir? Bu sorulara dair merak edilenler sizlerle.

Dezenflasyon Nedir?

Dezenflasyon kavramı özellikle enflasyon ile ilişkili olmasından ötürü çok sık araştırılmıştır. Bu kavramı daha önce duymayan kullanıcılar, dezenflasyon ne demek sorusu ile ilgili internete başvurmuştur. Dezenflasyon, fiyat artış hızı olarak bilinen enflasyonun zaman içinde azalması anlamına gelir. Ülkemizde uygulanan bu iktisadi programda temel amaç, fiyat artış hızının daha fazla yükselmesini önlemek ve enflasyonu sabit hale getirmektir. Bunun için belirli önlemler alınarak, belirli ekonomi paketleri ile fiyat artış hızını düşürmek mümkündür.

Dezenflasyon Neye Sebep Olur?

Dezenflasyon ekonomide önemli terimlerden birisidir. Kullanıcılar dezenflasyon neye sebep olur sorusu karşısında olumlu cevaplarla karşılaşır. Düşünüldüğü gibi dezenflasyonun etkileri olumludur. Enflasyon oranının planlı bir şekilde düşürülmesi, birçok sektörde de hareketlenme olmasını sağlar. Bu durumda öncelikle krediler düşer ve gayrimenkul sektörü başta olmak üzere pek çok sektörde hareketlenme görülür. Girişimcilerin sermayelerini yeni yatırımlar için harcaması da söz konusudur. Dezenflasyon sayesinde yeni girişimler devlet tarafından da desteklenir. Ekonomide istikrar sağlanmasının yanı sıra finansman kredisi kullanımında gözle görülür bir artış yaşanır.

Deflasyon Dezenflasyon Farkı

Ekonomide çok sık kullanılan dezenflasyon kavramı ile ona benzer bir diğer terim olan deflasyon çoğu zaman karıştırılır. Bu nedenle dezenflasyon iel deflasyon farkı merak edilir. Dezenflasyon, yüksek enflasyonunun kademe kademe azaltılmasıdır. Deflasyon ise yine enflasyon ile alakalı bir durum olmasına rağmen dezenflasyondan farklı olarak fiyatlar genel seviyesinde iken yaşanan sürekli düşüştür. Kısacası dezenflasyon, enflasyonun artış hızının azalması, deflasyon ise fiyatların azalmasıdır.