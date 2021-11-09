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Giriş Tarihi: 9.11.2021 14:08 Son Güncelleme: 9.11.2021 14:23

DHMİ’nin maaş promosyonu ihalesini kazanan belli oldu

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
DHMİ’nin maaş promosyonu ihalesini kazanan belli oldu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personelinin maaş promosyonu için yapılan ihale sonuçlandı. İhale ile rekor bir kazanım elde eden DHMİ çalışanları  17 bin 000 TL maaş promosyonu alacak

DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Enes Çakmak başkanlığında Mali İşler Dairesi Başkanı Özcan Durukan ve yetkili sendika temsilcisi Kenan Çalışkan'dan oluşan ihale komisyonunca gerçekleştirilen ihaleye Yapı Kredi Bankası, Vakıflar Bankası, İş Bankası ve Akbank'ın yarıştı. İhaleyi en yüksek teklifi veren Vakıflar Bankası kazandı.

İhale ile rekor bir kazanım elde eden DHMİ çalışanları 17 bin 000 TL maaş promosyonu alacak.DHMİ çalışanlarına peşin olarak ve yıllara göre ödeme yapılacak. Çalışanlara 1 Mart 2022'de 8 bin 500, 1 Mart 2024 yılında ise 8 bin 500 ödeme yapılacak

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Hüseyin Keskin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ihalenin DHMİ ailesine hayırlı olmasını dileyerek "Kuruluşumuz çalışanlarının menfaati doğrultusunda yoğun istişare ve çalışmaların ardından yapılan Banka Maaş Promosyon İhalesi sonucunda Vakıfbank ile 5 yıllık 17.000 TL DHMİ çalışanları için rekor seviyede promosyon kazanımı elde edilmiştir. Tüm DHMİ ailesine hayırlı olsun" İfadelerini kullandı

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DHMİ’nin maaş promosyonu ihalesini kazanan belli oldu
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