‘Dijital garson’ Türkiye üçüncüsü

İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşayan İEÜ İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Mehmet Güler, yarışmaya katılmak için hazırladığı proje üzerinde 6 ay süren detaylı bir çalışma yaptı. Güler, gün içinde zaman sıkıntısı çeken kişilerin restoranda geçirdiği süreyi en aza indirmeye odaklandı. Restorana gelen bir kişinin; garsonu çağırmaya gerek kalmadan tüm isteklerini belirterek hızlıca sipariş verdiği, kolaylıkla hesap ödediği, bahşiş dahi bırakabildiği bir aplikasyon hazırlayan Güler, yarışma jürisinin de dikkatini çekti.

3 BİN 500 KİŞİ ARASINDAN 3. OLDU

Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) 'icat çıkar' sloganıyla düzenlediği yarışmada, yaklaşık 3 bin 500 kişinin yer aldığı 'öğrenci-yeni mezun' kategorisinde bulunan İEÜ'lü Güler, çok sayıda iddialı projeyi geride bırakarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

"20 DAKİKA HARCIYORUZ"

'Tek tuşla sipariş' mottosuyla hazırladığı mobil aplikasyon hakkında bilgi veren Mehmet Güler, "Yapılan araştırmalara göre, restoranlarda sipariş ve ödeme esnasında bekleme süresi 20 dakikaya ulaşabiliyor. Bu durum, çok ciddi bir atıl zaman oluşmasına neden oluyor. Ben de bu sorunu çözmek için pratik bir mobil aplikasyon geliştirmek istedim. Aplikasyonu telefonuna indiren kişi, konum bilgisinden restoranı buluyor. Masasını da QR kodla ya da bilgileri kendi girerek tanımlıyor. Daha sonra da aplikasyonun sağladığı tüm avantajları keşfetmeye başlıyor. Hayata geçirdiğim aplikasyon, aynı zamanda 'dijital garson' olarak da açıklanabilir" dedi.

İŞVEREN İÇİN DE BÜYÜK AVANTAJ

Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fastposs uygulaması, sadece müşteriler için değil, işverenler için de avantaj. Çünkü bu aplikasyon için geniş bir altyapı, server kurmaya gerek yok. Özellikle genç kuşağın çok ilgisini çekeceğini düşündüğüm bu aplikasyonla ödül aldığım için çok mutluyum. Fikir ve projenin ön planda olduğu yarışmalara katılmayı seviyorum. Geçtiğimiz yıl, yeni nesil sera yöntemleri kullanılarak tarımsal verimliliğin ve enerji tasarrufunun artırılmasına yönelik 'Ahududu' adlı projemle de, Kredi Kayıt Bürosu'nun düzenlediği 'Hayal Edin Gerçekleştirelim' sosyal inovasyon proje fikirleri yarışmasında Türkiye ikincisi olmuştum. Yeni projeler üzerinde çalışmayı sürdüreceğim."