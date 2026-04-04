Dijital reklamda çifte fatura: Google’a soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu Google'a reklam faturalandırma farklılıkları için soruşturma başlattı. Google'ın dijital reklam hizmetlerinde uyguladığı faturalandırma sistemi mercek altına alındı. İddialara göre Google, bazı reklam veren ve ajans müşterilerine faturayı yurtdışındaki şirketleri üzerinden, bazılarına ise Türkiye'deki şirketi üzerinden kesiyor. Yurtdışından kesilen faturalarda, Türk vergi mevzuatı gereği stopaj yükü doğabiliyor. Türkiye üzerinden kesilen faturalarda ise bu yük oluşmuyor. Bu da aynı hizmeti alan bazı müşteriler için ek maliyet, bazıları için ise daha avantajlı bir tablo anlamına geliyor. Rekabet Kurumu başlattığı soruşturma ile Google'ın sebep olduğu bu rekabet ihlalini inceleyecek.