Dijitalde kayıt dışılığa geçit yok!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reklam Kurulu vasıtasıyla yeni nesil kayıt dışılıkla da amansız şekilde mücadele ettiklerini belirterek, "Kurul, Haziran 2023'ten bu yana tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalarla mücadelesi kapsamında 606 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladı ve reklam erişim yasağı getirdi" dedi. Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Konferansı, Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde Bakan Bolat'ın katılımıyla düzenlendi. Yasa dışı ticaretin, organize suç örgütlerini güçlendirerek kamu düzeni ve güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çeken Bolat, "Yasa dışı ticaret, devletin harcamalarını yapabilmek için gerekli olan vergi gelirlerinin azalmasına yol açtığı ve kamu hizmetlerine ayrılan kaynaklarda önemli kayıp oluşturduğu için mutlaka mücadele edilmesi gereken bir alandır" diye konuştu.

GÜMRÜKTE YAKALAMA % 79 ARTTI

Bolat, yasal ticareti her zaman desteklediklerine ve ekonomik büyümenin ticaretin artmasıyla gerçekleşeceğine inandıklarına dikkati çekerek, "Yasa dışı ticarete de geçit vermiyoruz ve vermeyeceğiz. Geçen yıl gümrüklerde yakalama rakamlarımız yüzde 79 artışla 98.5 milyar liraya yükseldi. Dünya ekonomisindeki çalkantılar karşısında bu tür yasa dışı ticarete veya uyuşturucu ticaretine tevessül edenlerle mücadelemizin ne kadar sıkı şekilde yapıldığını bu rakamlar ortaya koymaktadır" dedi. Bolat, yasa dışı ticaretle mücadelenin bir parçası olarak mevzuata aykırı stokçuluk, karaborsacılık, fahiş fiyatla mücadele anlamında da etkin çalışma yürüttüklerini bildirerek, şu ifadeleri kullandı: "Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi, İç Ticaret ile Ürün Güvenliği ve Denetimi genel müdürlükleri ile il ticaret müdürlüklerindeki değerli denetim elemanı arkadaşlarımız vasıtasıyla tam 577 bin 771 işletme ve 41.3 milyon ürün denetlendi. Mevzuatlara aykırı davranan ve tüketici haklarına zarar veren, bu anlamda yasalara aykırı haksız ticari uygulamaları yapan ilgili firmalara 2 milyar 658 milyon liralık ceza kesildi. Bunlar birer birer tahsil edilmektedir."

227 SORUŞTURMA, 13.2 MİLYAR CEZA

Bağımsız bir kurul olan Rekabet Kurulu'nun da adil ve haklı ticaretin yerleşmesi ile yasalara uygun olmayan uygulamalarla mücadele kapsamında 2024'te 223 soruşturmada 7.7 milyar liralık ceza kestiğini anımsatan Bolat, "2025 yılında Rekabet Kurulu 227 soruşturmada 13.2 milyar lira idari para cezası uygulamıştır" diye konuştu.