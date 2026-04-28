Dijitalleşme esnafı dönüştürüyor

TÜRKİYE'DE ticaretin dijitalleşmesi hız kazanırken, geleneksel esnaf yapısı da bu dönüşümden payını alıyor. Artan maliyetler ve rekabet baskısı, üretici ile esnafı doğrudan buluşturan yeni nesil platformları öne çıkarıyor. Bu dönüşümün dikkat çeken örneklerinden biri olan ToptanTR, aracısız ticaret modeliyle üretici ve esnafı aynı platformda buluşturuyor. Platform üzerinden esnaflar, ihtiyaç duydukları ürünlere tek tuşla ulaşırken, daha uygun maliyetlerle tedarik sağlayabiliyor. ToptanTR CEO'su Sezgin Şener, "Sadece bir ticaret platformu değil, geleneksel ticareti dijitalleştiren bir ekosistem kuruyoruz" dedi. 2018'den bu yana 2 bini aşkın üretici ve 150 bin esnafa ulaşan platform, bugün 80 bin ürün çeşidini Türkiye genelinde dağıtıyor. Şirket, 2026 sonuna kadar 10 bin satıcıya, 250 bin ürün çeşidine ve 500 bin esnafa ulaşmayı hedefliyor.

