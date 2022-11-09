Dilek Güngör kaleme aldı: Kayseri Cinliği



Tabii, tutuştular...

Zannediyorlar ki, 100 TL ciro yaptım, 60'ı maliyet, geriye 40 kaldı. Enflasyon yüzde 80 olduğuna göre bunu da düşüp devlete vergiyi ona göre öderim. Ya da üç haneli kârımdan enflasyonu çıkarınca işçiye 'Bakın enflasyon kârı eritti' diyerek düşük zam veririm. Yani, enflasyon muhasebesinin kendi avantajlarına olduğunu, vergiyi her koşulda azaltacağını düşünüyorlar. Halbuki, enflasyon muhasebesi öyle basit bir mesele değil ki... Kimin vergi ödeyip kimin ödemeyeceği bilançosunun yapısına, aktif/pasif bileşenlerine, yeniden değerleme uygulamasından yararlanıp yararlanılmadığına varıncaya kadar birçok parametreye göre değişiyor.

Hadi bunu da geçtim...