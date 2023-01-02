Direnç Özdemir: Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır işlere imza atacağız

2022 yılının gerek Yalova, gerekse Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için büyük bir ivmelenme yılı olduğunu söyleyen Direnç Özdemir "Bu bağlamda çalışmalarımıza tüm gayretimizle devam ediyoruz. Öncelikle bizlere hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Yönetim olarak başlatmış olduğumuz istihdam seferberliği çağrısına, 25 bin istihdamla hız kesmeden üretimlerine devam eden yatırımcılarımız, olumlu geri dönüşler yaptı. Tüm firmalarımıza Yalovalı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum.

Organize Sanayi Bölgelerinin sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte insan kaynağı yetiştirmek için çok ciddi yatırımlar yaptığı aşikar durumdadır. Gerek teorik ve pratik eğitime gerekse fiziki alt yapıya yapılan bu yatırımların hepsinin ortak amacı, gençlerimizin üreten nesiller olarak yetişmesine katkı sağlamaktır. Şu anda Türk sanayisinin en önemli ihtiyacı, üretimde katma değeri artıracak niteliksel bir dönüşüm hamlesi yapmaktır. İnşallah bu niteliksel dönüşümü, Bölgemizde yapacağımız mesleki eğitim merkezinde yetişen, hem teoride hem de pratikte iyi eğitim almış gençlerimizle birlikte başaracağız" dedi.

Fabrika temelleri atılmaya devam ediyor

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, 8 yıl içinde 320 üretim tesisinin faaliyete geçeceği bölgede ilk etapta 42 fabrikanın temellerinin atılacağını anlattı.

İkinci fabrikanın temelini attıklarını ve yaklaşık 10-15 günde bir diğer fabrikaların temellerinin atılmasının planlandığını aktaran Özdemir, "Birinci etap alanımız tamamlandığında yaklaşık 5 bin kişi, bütün bölge imara açılıp tesisleşmesi tamamlandığında ise yaklaşık 25 bin kişilik bir istihdamı gerçekleştiriyor olacağız." diye konuştu.

Yerli, yenilikçi, yeşil bir OSB kurmak üzere çalışmaları sürdürdüklerine ve temelini attıkları fabrikaların "Anadolu 5.0" adını verdikleri mimari konsepte uygun olacağına vurgu yapan Özdemir şöyle konuştu:

"Dünyaya hem teknik hem estetik anlamda model olacak hem de ölçek anlamında yüksek katma değerli ve teknolojili üretimin üssü olma iddiasındayız. 7-8 sene içinde 640 hektar alanda orta ve büyük ölçekli 320 tesiste yüzde 100 doluluğa ulaşmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşacağımızı üyelerimizle yaptığımız envanter çalışmalarının sonuç raporunda görüyoruz. Bunu neredeyse yüzde 90 dolulukla öngörüyoruz."

TOGG'un üretim bandı robotik makine sistemleri Yalova'da üretilecek

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan fabrikasının üretim hattını kuracak firmanın da aralarına katılacağını müjdeledi.

Özdemir, ileri teknoloji ürünlerinin merkezi olma iddiasında olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki hafta itibarı ile hepimizin milli gururu olan ilk yerli otomobilimiz TOGG'un üretim bantlarını, robotik sistemlerini kuran firma Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin bir parçası haline geliyor. TOGG'un çok önemli bir ayağı olduğumuz ve ileri teknoloji ürünlerinin merkezi olduğumuz iddiamızı ve vizyonumuzu inşallah hep birlikte bütün Yalova olarak daha gür bir sesle hep birlikte söyleyeceğiz. O anlamda hayırlı olsun."

"Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır işlere imza atacağız"

Direnç Özdemir son olarak Yalova Makine İhtisas OSB olarak cumhuriyetin 100. yılın da önemli işlere imza atacaklarını vurgulayarak, "Yönetim, çalışan personellerimiz ve değerli sanayicilerimizle birlikte Yalova Makine İhtisas OSB açısından yatırımlarla dolu bir yılı geride bırakırken; 2023 yılında çok daha fazla çalışarak, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır çok daha büyük yatırımlara ve işlere imza atacağımız bir yıl olması için elbirliğiyle üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yılın ülkemiz ve sanayimiz açısından hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.