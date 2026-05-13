Dış Ticaret Haddi 92,5’e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart ayı Dış Ticaret Endeksleri verilerine göre, ihracat ve ithalat birim değerlerindeki değişimlerle birlikte dış ticaret haddinde artış kaydedildi.

DIŞ TİCARET HADDİNDE YÜKSELİŞ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranıyla hesaplanan dış ticaret haddi, 2025 yılı Mart ayında 87,6 seviyesindeyken 2026 yılı Mart ayında 4,9 puan artarak 92,5'e yükseldi.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ ARTTI, MİKTAR DÜŞTÜ

Mart ayında ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı. Bu artış; gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,4, yakıtlarda yüzde 33,3 ve imalat sanayinde yüzde 10,2 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık ihracat miktar endeksi aynı dönemde yüzde 16,7 azaldı. Azalış gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,7, ham maddelerde yüzde 7,4, yakıtlarda yüzde 23,5 ve imalat sanayinde yüzde 14,8 olarak kaydedildi.

İTHALATTA SINIRLI ARTIŞ

İthalat birim değer endeksi Mart ayında yıllık bazda yüzde 6,3 arttı. Bu artış; gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,6, ham maddelerde yüzde 1,0 ve imalat sanayinde yüzde 4,9 artıştan kaynaklandı. Yakıtlarda ise yüzde 2,7 düşüş görüldü.

İthalat miktar endeksi ise yüzde 1,8 arttı. En belirgin artış gıda, içecek ve tütünde yüzde 20,7 olarak gerçekleşti.

AYLIK BAZDA DEĞİŞİMLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi Mart ayında yüzde 4,7 düşerek 131,7'ye gerilerken, ithalat miktar endeksi yüzde 2,5 artarak 131,3 seviyesine çıktı.

Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise ihracat miktar endeksi yıllık bazda yüzde 18,3 azalışla 139,5'e gerilerken, ithalat miktar endeksi yüzde 0,3 artışla 136,6 oldu.

