Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Türkiye'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalışla 20 milyar 761 milyon dolar, ithalatı yüzde 2,4 artışla 28 milyar 533 milyon dolar oldu - Dış ticaret açığı, 7 milyar 771 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,8'e geriledi

Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,6 azalışla 20 milyar 761 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,4 yükselişle 28 milyar 533 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 7 milyar 771 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Şubat 2024'te yüzde 75,7 iken, geçen ay yüzde 72,8'e geriledi.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 18,4 ARTTI

Ocak-şubat döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 41 milyar 921 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 yükselerek 57 milyar 235 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 18,2 artışla 12 milyar 952 milyon dolardan 15 milyar 314 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Şubat 2024 döneminde yüzde 76 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 73,2'ye geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, şubatta yüzde 2,3 azalarak 19 milyar 577 milyon dolardan, 19 milyar 127 milyon dolara geriledi. Şubatta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 3,1 azalışla 20 milyar 996 milyon dolardan, 20 milyar 337 milyon dolara düştü.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, şubat ayında 1 milyar 209 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 2,7 azalarak 39 milyar 464 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 94,1 olarak gerçekleşti.