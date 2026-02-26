Dış ticaret istatistikleri açıklandı! İşte Ocak ayında en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler

ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT VE İTHALAT

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2026 Ocak ayında %2,0 azalarak 19 milyar 492 milyon dolardan, 19 milyar 107 milyon dolara geriledi.

Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %5,3 artarak 20 milyar 814 milyon dolardan, 21 milyar 907 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ocak ayında 2 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %1,8 artarak 41 milyar 14 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %87,2 oldu.