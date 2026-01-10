Diyanet’ten gençlere 500 bin lira çeyiz yardımı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde hayata geçirilen "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında 81 ilde ikamet eden yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere yuvalarını kurma yolunda 500 bin liralık destek verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan edilmesi kapsamında TDV tarafından başlatılan "İki İnsan Bir Hayat" projesine 18-35 yaş aralığında bulunan yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi, aylık gelirleri iki asgari ücret toplamını geçmeyen nişanlı gençler başvurabilecek. İlk evliliklerini yapacak çiftler projeye dahil edilecek.

1 HAZİRAN 2026

Projeden faydalanmaya hak kazanan ve 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren nikahlarını müftülüklerde kıydıran çiftlere, 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak. Projeye dahil olan çiftlerin, evlilik öncesinde ve sonrasında Evlilik Okulu'nda eğitim alarak aile hayatına bilinçli şekilde hazırlanmaları sağlanacak. Bu eğitimlerle çiftlerin aile hayatına bilinçli şekilde hazırlanmaları, karşılaşabilecekleri sorunlara karşı donanım kazanmaları ve kuracakları yuvaların sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefleniyor.

BAŞVURU İNTERNETTEN

Projeden faydalanmak isteyen çiftler başvurularını 13-31 Mart 2026 tarihleri arasında TDV'nin resmi internet sitesi üzerinden yapacak. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanacak.