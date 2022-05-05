Diyarbakır Batman tren hattı yenilendi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır ile Batman arasında hizmet veren bölgesel tren setlerinin yenilendiğini belirterek, yolcuların daha konforlu seyahat edeceğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen Diyarbakır-Batman bölgesel treninin 4 adet kompartıman vagonuyla ve 240 koltuk kapasiteyle, günlük karşılıklı 4 sefer ile bölge halkına hizmet verdiğini ifade etti. Karaismailoğlu, "Bölgesel trenlerimizdeki konforun daha fazla artırılması amacıyla 4 vagonlu 262 kapasiteye sahip DMU set bugün hizmete sunulacak. Daha önce kullanılan vagonlara oranla daha konforlu olan DMU setler, engelli vatandaşlarımız için de kolayca erişilebilir şekilde tasarlandı. Engelliler için 2 adet tekerlekli sandalye bölümü, engelli tuvalet, klima, ergonomik koltuklar yolculuğu daha keyifli hale getirecek.