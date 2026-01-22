Diyarbakır’da 24 kuyuda sondaj yapılacak

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in 'Ekonomi Masası' programına konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji stratejilerine dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Küresel enerji piyasalarındaki değişimleri ve Türkiye'nin bu süreçteki hamlelerini değerlendiren Bakan Bayraktar, karada ve denizde yapılan çalışmaların yanı sıra Türkiye'nin kaya gazında önemli bir eşikte olduğunun müjdesini verdi. 2026 yılının önemli projelerinden birinin de kaya gazı olduğunu anlatan Bakan Bayraktar, bunun Türkiye için oyunu değiştirecek önemde bir alan olduğunu söyledi. Bayraktar, şunları anlattı: "Kayaların içinde sıkışmış petrol ve doğalgazın üretilmesi oldukça zor. Bu konuda dünyanın en büyüğü olan ABD'li bir firma ile ortaklık yaptık. İşbirliği 24 kuyuyu içeren, üç yıllık bir programı kapsıyor. Bu sene Diyarbakır Silvan'da çalışmalara başladık. Önce dikey sondaj yapılıyor. Ardından 3-4 kilometrelik yatay sondaj yapacağız ve kayaları çatlatacağız. Diyarbakır sahası ağırlıklı olarak petrol ağırlıklı. İlk haberler gelmeye başladı, ancak kayalar oldukça zorlu. Bu sene ayrıca Trakya'da da bir çalışmamız olacak. Gaz ağırlıklı bir saha için katkı sağlayacak bir şirketle anlaşma yapmayı planlıyoruz. Türkiye'de Diyarbakır ve Trakya bu açıdan olma ihtimali yüksek bölgeler. Yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla belirli bir aşama kaydetmiş oluruz, bir şeyler netleşmiş olur."

TÜRK YOLU STRATEJİSİ

Bakan Bayraktar, programda son dönemde gündeme gelen "Türk Yolu" olarak adlandırılan yeni stratejinin detaylarını paylaştı. Milli Enerji ve Maden Politikası'nın 10. yılını doldurarak 2.0 aşamasına geçildiğini müjdeleyen Bayraktar, enerjide tam bağımsızlık, 2053 net sıfır emisyon hedeflerine vurgu yaptı. Enerjideki yeni yol haritasını anlatan Alparslan Bayraktar, "Enerjide karşı karşıya kaldığımız sorunlara baktığımızda ve dünyada yaşanan değişim süreci, enerjide diğer alanlarda, madenlerde baktığınızda bizim ortaya koyduğumuz stratejinin adı Türk Yolu. Bizim özellikle 2016 yılından itibaren ortaya getirdiğimiz Milli Enerji ve Maden Politikası'nın bu sene 10. yılını dolduruyoruz. Dolayısıyla aslında bizim şimdi Milli Enerji ve Maden Politikası 2.0'a geçtiğimiz bir süreç. Jeopolitik kırılganlıklar, bölgemizde yaşanan sıcak çatışmalar, bunların enerji sektörüne etkileri böyle bir ortamda aslında Türkiye enerjide kendi politikalarını geliştirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı. Türk Yolu stratejisinin kurumsal altyapıyı da güçlendireceğini vurgulayan Bakan Bayraktar, "Bizim Türk yolu dediğimiz şey daha bütüncül ve kapsamlı bir politika seti. Türkiye Petrolleri, BOTAŞ ve Eti Maden gibi firmaların milli şampiyonlara döndüğü bir süreç olarak tanımlıyorum bunu" diye konuştu.

KARADENİZ'DE 6 YENİ SONDAJ

Dışarıda yapmayı planladıkları çalışmaların öncesinde, öncelikli hedeflerinin Türkiye'de kendi kaynaklarımızı hem denizde hem karada arayıp bulmak, bulunca da üretime dahil etmek olduğunu söyleyen Bayraktar, "Bu Karadeniz'de yapmayı planladığımız altı yeni sondaj aslında bunun bir parçası. Biz bir taraftan Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi artırıyoruz ve 2026 yine önemli bir yıl olacak; çünkü mevcut üretimi iki katına çıkaracağımız yıl bu sene. Yani Karadeniz üretimi 8 milyon haneye yetecek doğalgazı bugün inşallah 2026 üçüncü çeyrek itibarıyla bize sağlamış olacak" dedi. Bayraktar, şöyle devam etti: "Bir taraftan da bizim yeni keşiflere ihtiyacımız var. Yani bizi 2 milyon varile götürecek şey neyse bütün o yollara müracaat ediyoruz ve o yolları deniyoruz. Deniz filomuzu geliştirirken çok ciddi bir ekonomik çalışma var bunun arkasında. Ekonomik fizibiliteleri yapıyoruz. Gemimiz için önümüzdeki 5 ila 10 yılı en azından planladığımız bir süreç yapıyoruz; ondan sonra bir gemi almaya karar veriyoruz. Dolayısıyla biz şu anda özellikle Karadeniz'deki üretimi 2028'de günde 40-45 milyon metreküpe, yani yılda 16-17 milyar metreküp gaz üreteceğimiz seviyeye getirirsek, 17 milyon hanemizin, evimizin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak ve Sakarya Gaz Sahası'ndaki üçüncü fazı tamamlayacak çalışmaları yapacağız."



ŞUBAT AYINDA ZAM YOK

Doğalgaz ve elektriğin arz güvenliğinde bir sıkıntı olmadığını dile getiren Bayraktar, "Şubat ayında fiyatlarla ilgili bir çalışmamız yok. Bütün hedeflediğimiz konu Türkiye'nin enflasyonunu aşağı çekmek. Bunun için biz de enerji fiyatları kapsamında elimizden geleni yapacağız" dedi.



BİRİNCİ FAZIN YÜZDE 99'U TAMAM

Nükleer enerji yatırımlarının Türkiye için önemine değinen Bakan Bayraktar, "Akkuyu NGS, Trakya ve Sinop'ta toplam 12 reaktörden oluşan santrallere sahip olmamız gerekiyor. 2050 hedefimiz ise 20 bin megavatlık nükleer kapasite, yani ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 10'unu karşılayan bir Türkiye. Böyle olursa Türkiye'nin 2053 karbon hedefleri gerçekçi olur" dedi. Akkuyu'da birinci reaktörün tamamlanma oranı yüzde 99 seviyesine geldiğini hatırlatan Bayraktar, "Nükleer güvenlikte uluslararası standartları dikkate alıyoruz. Testler şu anda yaptığımız inşaat kadar önemli. 2026'da ilk elektriğimizi üretmiş olacağız. Sinop ve Trakya nükleer santralleri için de yoğun şekilde çalışıyoruz. Kiminle çalışacağımızı netleştirmek istiyoruz" dedi.

ENERJİ DESTEKLERİ VE SOSYAL POLİTİKALAR

Elektrik desteğinde 2023-2024 yıllarında toplam desteğin yaklaşık 1 trilyon lira olduğunu söyleyen Bayraktar, "Geçen yıl bu rakam 750 milyar liraya yaklaştı. 2026 yılı bütçesine konulan rakam 400 milyar lira. Devletimiz, imkânları nispetinde vatandaşını enerji fiyatları açısından koruyor. Bu süreç pandemide başladı ve enerji fiyatlarının aşırı yükseldiği dönemlerde devam etti. Gelir grubuna bakmaksızın bu destekleri sürdürdük" dedi. Bayraktar, şunları kaydetti: "2025 yılı itibarıyla gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanacağı yeni bir programa başladık. Yüksek tüketimi olan vatandaşları destek grubundan çıkardık. Düzenlemeden yüzde 3'lük bir kesim etkilendi. 2027'de bu limit biraz daha aşağı çekilebilir. Aynı uygulamayı doğalgazda da hayata geçirmeyi planlıyoruz."

ARZ GÜNDEMİMİZE GELİYOR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) 1 milyon varil üreten bir şirket olması gerektiğini anlatan Bayraktar, "2028 yılı için mevcut planlamalara göre 600 bin varil seviyelerine geliyoruz. Bunun yanında TPAO'nun şirket veya hisse satın almaları da gündeme gelebilir. Bu da ilave üretim anlamına gelir. Irak, Libya, Suriye ve Kazakistan gibi ülkelerle görüşmeler yapıyoruz" dedi. Halka arzın zaman zaman gündeme geldiğini anlatan Bayraktar, "Bu sektörü sisteme dahil etmeliyiz. Küçük yatırımcının bu şirketlerden istifade etmesini istiyoruz. Özelleştirmeden bahsetmiyoruz. Eti Maden bu kapsamda değerlendirilebilir" dedi.