Diyarbakır’da kaya petrolü sondajına başlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Diyarbakır Silvan'da kaya petrolü üretimi için düğmeye basıyor. Önümüzdeki 2 ayda ABD'li şirket ile bölgede 4 kuyu kazılacak. 4 blokta yapılacak olan aramalarda toplam keşfedilmesi beklenen rezerv miktarı 350 milyon varil olurken, bunun mevcut piyasa değeri ise 23 milyar dolar. Diyarbakır'da toplam kaya petrolü potansiyelinin 4-6 milyar varil olduğu hesap edilirken, bu ise 350 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahip.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'li şirket ile Diyarbakır'da kaya petrolü için sondaj çalışmalarına başlanacağını açıkladı. ABD'li Continental Resources şirketi ile Silvan'ın kuzeyinde belirlenen 500-600 kilometrelik büyüklüğe sahip 4 blokta kuyular açılacak. Bu bloklardaki tahmini rezerv 350 milyon varil olurken, bunun şu anki piyasa değeri ise 23 milyar dolar yapıyor. Geleneksel olmayan ankonvansiyonel yöntemlerle dikey ve yatay sondaj yapılacak. Yatayda kayaların içerisinde 3-4 kilometre girilecek ve orada olduğu hesap edilen petrolün üretimine başlanacak.Diyarbakır'da toplamda 7 bin kilometrelik alanda kaya petrolü olduğu düşünülürken, geri kalan kısım için ABD'li şirket ile bir anlaşma bulunmuyor.Türkiye şu anda birçok mühendisini ABD'li şirketin merkezine eğitime gönderirken, daha sonra bu projelerde Türkiye'nin yetkinlik ve kabiliyet kazanarak kendi başına bu petrolü çıkaracak kapasiteye ulaşması hedefleniyor.Bakanlık önümüzdeki 3 yılda ise bölgede toplam 24 kuyu kazmayı hedefliyor. Diyarbakır genelinde 4-6 milyar varillik kaya petrolü rezervi olduğu tahmin edilirken, bunun ise tahmini ortalama değeri 350 milyar dolar olarak öngörülüyor.Diyarbakır'da petrol kuyularının açılmasının ardından Trakya'da da aynı şirket ile bu kez kaya gazı aramacılığı için çalışmalara başlanacak. Burada da milyarlarca dolarlık kaya gazı keşfi bekleniyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nadir toprak elementlerinin ABD'ye satışının söz konusu olmadığını açıkladı. NTE sahasının devlet eliyle işletileceğini söyleyen Bayraktar, "Bizim Amerika'da imzaladığımız anlaşma nükleerle alakalı. NTE'lerle ilgili yapsaydık, onlar da biz de ilan ederdik" dedi. Isparta'da arama fazında çalışma yürütüldüğünü ifade eden Bayraktar, Malatya Hekimhan ve Sivas'ta da NTE rezervi olduğunu anlattı. Bayraktar, 380 bin tonluk toryum rezervine ev sahipliği yapan Eskişehir Sivrihisar'da endüstriyel bir tesis kurulacağını da duyurdu.